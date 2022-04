Piomba l’inverno sull’Italia, neve da Nord a Sud. Gelo e grandinate ovunque. Vesuvio imbiancato

Altro che primavera: il maltempo ha colpito l’Italia da Nord a Sud. Neve d’aprile, non poi così rara, spiegano al meteo.it. Gli ultimi aggiornamenti confermano il ritorno di freddo e neve (copiosa) sull’Italia a quote davvero molto basse per il periodo. In queste ore è in atto un impulso gelido tardivo che determinerà una fase di maltempo di stampo prettamente invernale con le nevicate che a sorpresa potranno scendere fin quasi in pianura su diverse regioni entro domenica 3 Aprile.

Neve d’aprile

Un fenomeno un tempo non così raro quello delle nevicate primaverili, ma che negli ultimi anni è mancato spesso dall’Italia a causa dei cambiamenti climatici che vedono un costante aumento delle temperature. Ed invece questa volta la natura ci sorprende regalando cartoline d’Inverno proprio nel cuore della Primavera. Analizzando i dati – spiega il meteo.it nel corso della giornata di Sabato 2 Aprile un vortice ciclonico si approfondirà sul mare Ligure (in termine tecnico questa configurazione viene definita “Genoa Low”) richiamando correnti molto fredde in arrivo direttamente dal Polo Nord.

Vesuvio imbiancato, neve a bassa quota

“Per questo motivo non escludiamo la possibilità di neve fino a quote di pianura al Nord Ovest (possibili fiocchi a Cuneo) e sul Trentino Alto Adige (nevicate a Trento) in estensione poi alle regioni del Centro. Entro la serata la neve potrebbe farsi vedere addirittura intorno ai 300 metri su Toscana, Lazio, Abruzzo imbiancando città come Rieti e L’Aquila. A sorpresa la neve raggiungerà pure le zone interne della Sardegna (oltre i 350 metri) come non capitava da diverso tempo. Neve sulle Cinque terre in Liguria. La sommità del Vesuvio (1.232 metri sul livello del mare) si è di nuovo ricoperta col suggestivo manto bianco. Nevica anche nell’Avellinese, in particolare in Irpinia, dove più difficili si sono fatti in queste ore i collegamenti. Nelle prossime ore l’ “inverno” dilagherà fino alle nostre regioni del Sud innescando nevicate fin verso i 650 metri di quota su Campania, Basilicata e Calabria. Un evento molto significativo considerando che siamo a Primavera ben avviata. C’è una consolazione. Da martedì tornerà la primavera. Si spera.