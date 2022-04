Pera: “Il partito conservatore è una novità assoluta in Italia. FdI lancia la sfida agli alleati”

“Quello che sta accadendo in questi tre giorni è un lavoro orientato per il governo. Una bella sfida per Fratelli d’Italia, perché c’è in contemporanea il lancio di questo partito conservatore che è una novità assoluta in Italia. È una sfida per gli alleati, perché in questi tre giorni si dibattono temi seri e concreti e, quindi, una possibilità di fare un programma comune”. Appena arrivato al Mico di Milano Marcello Pera, uno degli ospiti più attesi in questo secondo giorno di conferenza programmatica di FdI. è stato circondato dai presenti e dai giornalisti. Il presidente emerito del Senato, ex presidente di Palazzo Madama, è atteso sul palco al dibattito dal titolo ‘Essere conservatori in Europa‘: (curato dalla delegazione italiana al gruppo Ecr , presente il co-presidente Raffaele Fitto). Per sottolineare l’importanza della presenza di un partito conservatore per l’intero centrodestra.

Pera: “Se anche gli altri partiti del cdx facessero un percorso analogo…”

Si parla del futuro della coalizione e Pera è stato preciso: “Se anche gli altri partiti di centrodestra facessero un percorso analogo; prendessero iniziative simili, un programma serio e credibile per gli italiani verrebbe fuori”. Un programma che potrebbe avere un punto di coesione alto. “Giorgia Meloni ha rilanciato più volte il presidenzialismo. E questo potrebbe essere il primo elemento che fa da cemento a un’alleanza di centrodestra. Io credo che sia necessario”.

Il presidenzialismo necessario

Il presidenzialismo necessario, dunque. E i tempi sono maturi. “Buona parte della seconda parte della Costituzione – ha osservato Pera – non è più efficiente e ha bisogno di essere sveltita e ammodernata. La proposta di un’assemblea costituente eletta ad hoc per fare questa riforma per me è molto importante”. Motivo in più per supportare il progetto di Giorgia Meloni.