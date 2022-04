Milano, De Corato a Guerini: «Serve sicurezza, i militari di “Strade sicure” restino in città»

MILANO (ITALPRESS) – “Parlare oggi di ridimensionamento dell’operazione ‘Strade sicure’ è insensato perché non tiene minimamente conto della carenza di organico delle nostre forze dell’ordine”. Lo dichiara in una nota l’assessore alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando le parole del Ministro alla Difesa Lorenzo Guerini su un possibile ridimensionamento del servizio. “Nei giorni scorsi – spiega l’assessore – durante la festa della Polizia il Questore di Milano, Petronzi, ha espresso la sua soddisfazione su quanto i militari dell’operazione ‘Strade sicure’ avessero fatto per la sicurezza in città. Ed oggi il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha sottolineato come un eventuale ridimensionamento dell’organico sarebbe un errore. La posizione del ministro della difesa è quindi inspiegabile: fare finta di non sapere che le forze dell’ordine sono sotto organico non depone a suo favore”. Per l’assessore regionale “stiamo vivendo una situazione grottesca: dove ognuno al governo gioca una partita solitaria sul problema sicurezza. Mi auguro che il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, su una decisione così importante, batta un colpo e convinca il suo collega a soprassedere su ogni decisione. Non parlare e tacere su un argomento del genere è come avallare la posizione del collega”.

(ITALPRESS).