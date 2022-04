Meloni: “La crescita di FdI conferma che siamo credibili. Alle amministrative no al gioco dei veti”

«Non siamo disposti a fare il gioco del veto contrapposto o quello della bandierina. Agli altri bisogna chiedere se c’è lo stesso intendimento nostro». Giorgia Meloni è a Barletta per sostenere la candidatura a sindaco di Mino Cannito. La leader di Fdi coglie l’occasione per lanciare un ennesimo monito agli alleati di centrodestra in vista delle prossime amministrative.

«Noi abbiamo fatto sempre le scelte giuste da fare per l’interesse della Nazione e per coerenza con gli impegni presi. La crescita di Fdi testimonia il fatto che la gente vuole persone credibili. In questo siamo rimasti un pò un’eccezione ma non dovrebbe esserlo in una politica norma». Così la leader di FdI a margine della visita elettorale a Barletta.

Meloni: “FdI è radicato nel territorio, abbiamo una classe dirigente all’altezza”

«Il test delle amministrative – ha aggiunto la Meloni – è per FdI, ovviamente, un test molto importante per dare o mantenere il buon governo alle città per le quali si vota. A noi interessa questo. FdI è un partito radicato sul territorio, sa bene che l’Italia è fatta di mille campanili, devi conoscere le differenze delle varie realtà e devi saperle far rappresentare da una classe dirigente che sia all’altezza del compito. Il tema della classe dirigente in politica è un tema che oggi si pone. Non si pone dentro FdI ma si pone per le scelte fatte anche sulle legge elettorale a livello nazionali».

Nel pomeriggio a Bari per inaugurare la scuola di formazione politica

Lanciando la candidatura a sindaco di Mino Cannito, la Meloni ha dichiarato. «Non ho cose particolari da dire a Cannito, perchè lui sa molto meglio di me cosa va fatto a Barletta. Sono contenta che anche lui nel suo entourage abbia potuto depurarsi di alcune scorie per meglio governare e lavorare e sono certa che i cittadini gli confermeranno la loro fiducia. Sono certa che nei prossimi 5 anni saprà fare ancora meglio».

Nel pomeriggio, la leader dei Conservatori europei e presidente di Fratelli d’Italia, terrà a battesimo a Bari, la scuola di formazione politica voluta da Raffaele Fitto e organizzata in collaborazione con il gruppo europeo dei Conservatori Europei (Ecr). Relatori della prima lezione, oltre alla Meloni, Francesco Giubilei, presidente della fondazione Tatarella, e Ryszard Legutko, co-presidente del gruppo Ecr.