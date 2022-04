Maurizio Leo: “Per favorire la crescita le risorse ci sono, senza tartassare gli italiani”

Maurizio Leo docente, economista e responsabile economico di FdI si è soffermato, a margine del suo intervento alla conferenza di FdI, sulla necessità di una riforma fiscale. “Quella attualmente all’esame del parlamento non ha criteri di dettaglio- spiega Leo- . Basti pensare alla riforma del catasto”. Per questo Leo è entrato nel merito delle ricette economiche proposte da FdI per favorire la crescita. Queste le proposte punto per punto e relativwe coperture dui spesa.