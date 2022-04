Tasse, l’incontro di Lega e FI con Draghi fa saltare i nervi a Letta: maggioranza sempre più a pezzi

Restano fortissime le fibrillazioni nel governo, dove anche l’incontro su riforma del fisco e tasse previsto per mercoledì tra il premier Mario Draghi e una delegazione congiunta di Lega e Forza Italia diventa per Enrico Letta un pretesto per fare polemica. «Così non si può andare avanti. La continua minaccia di crisi da parte del centrodestra di governo indebolisce questa esperienza. Lo stesso incontro richiesto da Salvini a Draghi risponde sempre alla logica degli ultimatum. Così non si va lontano», ha detto il segretario del Pd.

L’incontro di Lega e FI con Draghi

L’incontro con Draghi servirà a cercare una mediazione sulla delega fiscale, che vede tra i passaggi più controversi quello che riguarda la riforma del catasto e il conseguente scenario di nuove tasse sulla casa. «Stiamo chiedendo a Draghi di andare avanti, senza mettere nuove tasse», ha spiegato Salvini, che la scorsa settimana, di concerto con FI, aveva chiesto al premier un incontro e di non aumentare le tasse su casa, affitti, risparmi. Al vertice di mercoledì, insieme a Salvini, ci saranno Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato.

Il ritornello di Letta sull’«atteggiamento irresponsabile»

Anche chiedere un confronto con il premier e portare avanti una battaglia per evitare nuove tasse agli italiani, però, nella visione di Letta non è lecito. «Guardando i fatti, da qualche settimana c’è un innalzamento della tensione, che indebolisce il governo e la maggioranza e rende impraticabile il percorso dei prossimi difficilissimi mesi. La nostra linea – ha detto il segretario Pd all’Huffington post – non è quella dei contro-ultimatum, ma questo atteggiamento irresponsabile e inaccettabile sta facendo spegnere la candela, anche perché gli episodi si moltiplicano. Se va avanti così la destra si assume una grave responsabilità».

Salvini a Letta: «Pensi sia utile aumentare le tasse?»

«Invece di fare polemiche inutili – ha replicato Salvini – Letta risponda nel merito: ipotizzare aumenti di tasse su casa, risparmi e affitti è utile all’Italia in questo momento oppure no? Parliamone e – ha concluso il leader leghista – risolviamo insieme il problema, invece di polemizzare».