Lella Bertinotti: “Di donna Assunta ho apprezzato l’onestà intellettuale. Quella volta alle Iene…»

Una frequentazione assidua, che non ti aspetti, quella tra Donna Assunta e Lella Bertinotti. Così diverse e così vicine. “Ne apprezzavo soprattutto l’onestà intellettuale”, dice la moglie dell’ex presidente della Camera ed ex segretario di Rifondazione comunista. La moglie del leader missino con quella del leader comunista insieme anche in pubblico.

Lella Bertinotti: con Donna Assunta spesso insieme

“Più che amiche – racconta Lella al Messaggero – direi che ci siamo frequentate per stima e rispetto reciproco. Un po’ meno negli ultimi tempi per via delle sue condizioni di salute”. Tanti gli aneddoti che le vedono protagoniste. La prima volta fu per merito della moglie del leader misisno. “Una sera – ricorda Lella Bertinotti – ero al ristorante con mio marito. E lei a un certo punto si presentò molto affabilmente. Disse che se non avesse avuto ben ferme le sue idee avrebbe votato per un politico come Fausto. Riconobbi subito che non si trattava di cortesia formale. Ma di un pensiero vero e decidemmo assieme di vederci ogni tanto anche pubblicamente”.

Insieme parteciparono alle Iene

Tra le iniziative insieme c’è una ‘memorabile’ partecipazione di entrambe alle Iene. “Ci divertimmo molto ed emerse in modo evidente che due persone potevano avere anche idee molto diverse senza sentirsi nemiche”. Tra le virtù di Donna Assunta ci sono l’onestà intellettuale ma anche una ‘certa idea della politica”.

Avevamo la stessa idea della politica

Quella fatta sul territorio. “Eravamo due persone che su fronti diversi amavano la politica così come veniva fatta un tempo. Tanto territorio, tanta presenza nella società, poca televisione e niente social”. Ma era soprattutto il rispetto, “non ipocrita ma sentito”, a legare Donna Assunta Almirante e la signora Bertinotti.