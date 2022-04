La kermesse “Erotika” in chiesa e con un sacerdote in cattedra scatena polemiche, cambio di sede in extremis

Troppe polemiche a Bisceglie, cambia location la kermesse sull’erotismo. ‘Erotika’ non sarà più ospitata nella chiesa di Santa Margherita, ma si terrà a Palazzo Tupputi “al fine di non turbare gli animi dei cittadini”, come rende noto l’associazione Urca, che ha organizzato l’evento al via domani. “La rassegna – spiegano da Urca – ha destato notevole stupore tra la cittadinanza, divisa tra chi sosteneva che la Chiesa (sconsacrata da diversi anni) non fosse il luogo adatto per la kermesse, e chi invece era piacevolmente stupito dalla location, metafora di dualismo tra sacro e profano”.

Resta invece confermato il programma della quattro giorni, con la presenza della modella dal vivo a disposizione degli artisti per ritratti e foto di venerdì e l’appuntamento di domenica con don Matteo Losapio, il sacerdote che illustrerà “con occhio critico le differenze tra erotismo artistico e pornografia”.

“L’associazione organizzatrice ci tiene a specificare che ciò che conta in occasioni di questo tipo è il contenuto, non il contenitore, e che in nessun caso l’evento organizzato avrà materiale pornografico al suo interno”, fanno sapere da Urca dopo lo stop alla chiesa come luogo per l’evento.

Il sacerdote in cattedra ad “Erotika”