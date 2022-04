Italia, energia da liberare. Programma della prima giornata della Conferenza programmatica di FdI

Il programma della prima giornata di lavori della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si apre domani venerdì 29 aprile a Milano.

ore 12.00

Apertura accrediti

ore 14.00

Appunti per un programma conservatore (primo tempo)

Sala Brown 1

L’EUROPA O È CONFEDERALE O NON È

Identità e sovranità nazionale nella “nuova Europa” confederale, politica estera e difesa comune europea, presidenzialismo, rapporto tra diritto nazionale e comunitario. Difendere i confini nazionali ed europei.

Introduce: Davide Galantino (deputato FdI)

Modera: Vincenzo Sofo (deputato europeo FdI)

Intervengono: Francesco Alberoni (sociologo e docente universitario), Alfonso Celotto (costituzionalista, Università Roma Tre), Felice Giuffrè (costituzionalista, Università di Catania), Carlo Panella (giornalista e scrittore)

Sala Amber 2

LA TERRA DEI PADRI

Ogni processo economico trova origine nella terra. Agricoltura, biodiversità, sistema produttivo: miniera inesauribile del Made in Italy. Investire sulla nostra fonte inesauribile di energia: il nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico.

Introduce: Pietro Fiocchi (deputato europeo FdI)

Modera: Patrizio La Pietra (senatore FdI)

Intervengono: Angelo Mellone (vicedirettore Intrattenimento Day Time Rai), Fabrizio Antolini (docente universitario, presidente Società Italiana Scienze del Turismo), Giuseppe Roscioli (imprenditore, presidente Federalberghi Roma), Magda Antonioli (docente di economia e politica del turismo, Università Bocconi)

Sala Amber 3

LA CULTURA DELLA LIBERTÀ

Tornare ad investire sul futuro restituendo ai giovani un sistema educativo moderno ed efficiente, che sia capace di trasmettere alle nuove generazioni i valori fondamentali della nostra civiltà. Investire sullo sport e sulle arti come antidoti alle devianze giovanili, coltivare i talenti, nutrire il sentimento di appartenenza alla comunità nazionale.

Introduce: Federico Mollicone (deputato FdI)

Modera: Carmela Bucalo (deputato FdI)

Intervengono: Stefano Zecchi (filosofo e scrittore), Umberto Scipione (compositore e direttore d’orchestra), Guerino Nuccio Bovalino (sociologo dei media, ricercatore CEAQ Sorbonne Parigi), Paolo Corsini (vicedirettore Approfondimento Rai), Isabella Ambrosini (compositore e direttore d’orchestra)

Sala Amber 4

INDIPENDENZA NAZIONALE, GARANZIA DI BENESSERE

Ricostruire lo Stato per rendere grande la Nazione: infrastrutture strategiche, riforme costituzionali, indipendenza energetica, spese militari. Far nascere una nuova Italia dalle macerie della globalizzazione: libera, indipendente e sovrana.

Introduce: Marco Silvestroni (deputato FdI)

Modera: Salvatore Deidda (deputato FdI)

Intervengono: Davide Rossi (storico del diritto, Università di Trieste), Francesco Saverio Marini (costituzionalista, Università Tor Vergata Roma), Consuelo Del Balzo (avvocato, consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione)

Sala Brown 2

FAMIGLIA, CUORE D’ITALIA

Interventi in favore della natalità, tutela della famiglia naturale, sostegno alla maternità e alla paternità, lotta all’ideologia gender, sacralità della vita e valori non negoziabili. Mettere in sicurezza il sistema delle protezioni sociali: riformare la sanità pubblica, dare assistenza a chi ne ha bisogno, restituire la dignità del lavoro a chi è rimasto senza.

Introduce: Franco Zaffini (senatore FdI)

Modera: Lucio Malan (senatore FdI)

Intervengono: Emanuele Boffi (direttore Tempi), Marcella Marletta (medico, già dirigente Ministero Salute), Jacopo Coghe (portavoce Pro Vita & Famiglia Onlus), Eugenia Roccella (presidente Associazione Progetto Culturale), Gabriella Gallani (presidente Fincopp Lombardia)

Sala Brown 3

AMBIENTE E FUTURO

Tutelare l’ambiente difendendo l’industria italiana: investire, innovare, rinnovare. Correggere e riadattare il PNRR alla luce dei nuovi scenari globali.

Introduce: Sergio Berlato (deputato europeo FdI)

Modera: Gaetano Nastri (senatore FdI)

Intervengono: Fabrizio Martinelli (chimico, già presidente Ordine Chimici e Fisici Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise), Antonello Rizzi (dottore di ricerca in ingegneria della comunicazione e dell’informazione, Sapienza Università di

Roma), Alessandro Pierantoni (imprenditore agroenergetico, coordinatore tecnico GAIA Energia), Gian Piero Joime (docente di economia dell’ambiente e del territorio, Università Guglielmo Marconi Roma)

Sala Amber 1

LIBERI DI CREARE RICCHEZZA

L’Italia deve tornare a garantire la libertà di fare impresa. Investire nel mondo del lavoro, sburocratizzare la pubblica amministrazione, facilitare l’accesso al credito mettendo la finanza al servizio dell’economia reale e non viceversa: liberare il genio creativo italiano per tornare ad essere grandi.

Introduce: Andrea de Bertoldi (senatore FdI)

Modera: Lucia Albano (deputato FdI)

Intervengono: Amedeo Teti (direttore generale Ministero Sviluppo Economico), Lorenzo Malagola (segretario generale Fondazione De Gasperi), Michela Sciurpa (amministratore unico Sviluppumbria)

Sala Amber 8

SI VIS PACEM, PARA IUSTITIAM

Tutela delle libertà fondamentali (individuali e collettive), certezza della pena, riforma della giustizia, stato di diritto. Tutelare le forze dell’ordine. Problemi e soluzioni per chi difende la nostra sicurezza.

Introduce: Raffaele Stancanelli (deputato europeo FdI)

Modera: Ciro Maschio (deputato FdI)

Intervengono: Marcello Feola (docente diritto pubblico, Università di Salerno), Urbano Del Balzo (avvocato penalista), Luigi Gargiulo (avvocato, presidente Camera Penale Salernitana), Antonio Teti (docente di IT Governance e Big Data, Università di Chieti-Pescara)

Sala Amber 7

PER UN NUOVO PATTO DI SVILUPPO

Uno Stato è forte quando ha un sistema produttivo che garantisce lavoro, sviluppo e benessere sociale. Lo Stato e le istituzioni finanziarie hanno ragione di esistere soltanto se mettono in condizioni le imprese di creare lavoro e ricchezza, per questo occorre dare fiducia alle forze produttive italiane facilitando l’accesso al credito mettendo la finanza al servizio dell’economia reale e non viceversa. Riformare il sistema fiscale abbandonando la deriva del “Grande Fratello”.

Introduce: Nicola Calandrini (senatore FdI)

Modera: Riccardo Zucconi (deputato FdI)

Intervengono: Eugenio D’Amico (docente universitario di economia aziendale, Università Roma Tre), Federico Carli (docente LUISS, presidente Associazione Guido Carli), Maria Luisa Coppola (imprenditrice, consigliere amministrazione Veneto Sviluppo)

Sala Gold

ore 16.00

Introduce: Daniela Santanchè (senatore FdI, coordinatore regionale Lombardia)

ore 16.15

Saluti istituzionali: Giuseppe Sala (sindaco di Milano), Attilio Fontana (presidente Regione

Lombardia), Walker Meghnagi (presidente Comunità ebraica Milano)

ore 16.30

Interventi: Marco Marsilio (presidente Regione Abruzzo), Francesco Acquaroli (presidente Regione Marche), Nello Musumeci (Presidente Regione Siciliana)

ore 16.50

Il ruolo dei conservatori italiani

Introduzione: Gennaro Sangiuliano (direttore Tg2)

Ore 17.00

Italia, energia da liberare

Relazione introduttiva di Giorgia Meloni (presidente di Fratelli d’Italia e di ECR Party)

ore 18.30

Apertura della plenaria

Introduce: Edmondo Cirielli (presidente Direzione nazionale FdI)

Interventi previsti:

Pierluigi Biondi (sindaco L’Aquila)

Alessandro Tomasi (sindaco Pistoia)

Federico Sboarina (sindaco Verona)

La riforma fiscale e la crisi d’impresa

Maurizio Leo (responsabile Economia e finanza FdI)

Il “revisionismo” cinese per l’ordine internazionale

Giulio Terzi di Sant’Agata (responsabile Rapporti diplomatici FdI)

Lavoro ecosistema da rigenerare. Meno leggi e sussidi e più partecipazione

Elena Donazzan (responsabile Lavoro e crisi aziendali FdI)

Persone con disabilità: i grandi patrioti che lottano ogni giorno per una vita migliore

Antonio Guidi (responsabile Equità sociale e disabilità FdI)

Valori e competenze. I professionisti italiani, un vero modello conservatore

Marta Schifone (responsabile Professioni FdI)

Una nuova prospettiva per il turismo. Le proposte di Fratelli d’ Italia

Gianluca Caramanna (responsabile Turismo FdI)

Terza età e futuro: curare i rapporti intergenerazionali per il bene d’Italia

Valfredo Porega (responsabile Pensionati d’Italia FdI)