Incendio in un deposito di munizioni in Russia. Zelensky: “Mosca vuole smembrare l’Europa” (video)

All’alba del 63mo giorno dall’invasione dell’Ucraina, una serie di esplosioni sono state avvertite nella città russa di Belgorod, vicino al confine ucraino, mentre un incendio è stato segnalato in un deposito di munizioni, secondo la Reuters. Secondo il governatore regionale Vyacheslav Gladkov nessun civile sarebbe stato ferito dalle fiamme divampate vicino al villaggio Staraya Nelidovka.

Dallo scoppio del conflitto, il 24 febbraio, i villaggi della regione di Belgorod, al confine con l’Ucraina, sono stati bombardati in diverse occasioni.

🇷🇺 fired artillery at Zelenodolsk community in the Dnipropetrovsk Obl, said RegHead Reznichenko. An energy infrastructure company was hit, resulting in a severe fire.

Rescuers were putting out the fire for several hours. One employee was injuredhttps://t.co/GLf1Luv8x2 pic.twitter.com/cJzgTXc4ip

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 27, 2022