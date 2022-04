Giorgia Meloni: «Libertà oggi significa difendere la sovranità delle nazioni e dei popoli»

«La libertà non è un ricordo, è una battaglia quotidiana». Lo scrive Giorgia Meloni in un tweet per il 25 aprile. «Difendere la libertà significa battersi, oggi, affinché nessuno venga tenuto ai margini della società per delle restrizioni illogiche. Significa difendere oggi la sovranità delle nazioni e dei popoli. Viva la libertà, ora».

Giorgia Meloni: «Qualcosa non funziona nell’idea di libertà di certa sinistra»

La leader di FdI approfondisce i concetti anche in un’intervista a Libero. «Qualcosa non funziona nell’idea di libertà di certa sinistra se l’Anpi, associazione dei partigiani, fa mille distinguo sull’invasione russa dell’Ucraina e definisce nazista il governo ucraino. Forse sono rimasti alle stesse idee che avevano quando i carri armati sovietici invasero Budapest nel ’56».

«Marine Le Pen è una donna di valore»

L’intervista prosegue con un commento sulle elezioni francesi. «Se la destra francese trovasse una formula per unirsi potrebbe avere una maggioranza, invece questa frammentazione la condanna alla sconfitta». Marine Le Pen, aggiunge la Meloni, «è una donna di valore, abbiamo alcune sensibilità comuni ma anche differenze. Mi pare che in questa campagna elettorale abbia cercato di uscire dal recinto della destra per andare a cercare nuove fasce di elettorato a sinistra, tralasciando alcuni temi tipici della destra conservatrice raccolti da Zemmour. Dispiace – ha proseguito – che sul piano politico la guerra in Ucraina stia portando anche ad alcune incomprensioni nelle destre europee».

«Continuare ad aggregare chi vuole costruire un’Europa diversa»

E poi ancora. «Come presidente di Ecr sono fiera del fatto che i primi tre politici europei a recarsi a Kiev siano stati i primi ministri polacco e ceco, entrambi appartenenti alla nostra famiglia politica, insieme a quello sloveno che è un nostro caro amico. Da lì ripartiamo per continuare ad aggregare chi vuole costruire un’Europa diversa, rispettosa delle sovranità nazionali e meno acciecata dall’ideologia della sinistra».