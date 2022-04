Firenze, ambulante senegalese bloccato a terra dagli agenti (video). FdI attacca il sindaco Nardella

“Lo state strozzando, lasciatelo!”. Un cittadino di Firenze filma e documenta l’arresto di un ambulante senegalese bloccato a terra dagli agenti della polizia municipale, con modi su cui si è scatenata la polemica e anche un’inchiesta interna. La vicenda risale allo scorso 5 aprile quando alcuni agenti della polizia municipale hanno arrestato sul Lungarno, nei pressi di Ponte Vecchio, un venditore ambulante senegalese di 25 anni. L’arresto, paragonato a quello di George Floyd, ha scatenato le proteste del Senegal, che ha accusato le forze dell’ordine italiane di “trattamento inumano e razzista”. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha dichiarato che “sarà l’inchiesta a stabilire se sia stato o no anche un atto razzista”, concludendo: “Confido nella correttezza del loro operato”. Un analogo episodio che aveva visto protagonista una musicista ucraina ambulante aveva suscitato altrettante polemiche nei giorni scorsi.

L’attacco di Fratelli d’Italia a Nardella

“Ieri in consiglio comunale, l’assessora Albanese riferisce rispondendo a una domanda di attualità che l’operato della Polizia Municipale nel caso del fermo del cittadino di origini senegalesi sorpreso a vendere merce abusiva è stato corretto. Sempre ieri, il sindaco Nardella, che aveva fin qui mantenuto un rigoroso quanto imbarazzante silenzio, annuncia un’indagine interna per verificare il comportamento dei vigili. Ci pare che la toppa in questo caso sia peggiore del buco”. Questo il commento del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai insieme al capogruppo Alessandro Draghi.

“Abbiamo come la sgradevole sensazione che il Sindaco con le sue dichiarazioni si sia molto più preoccupato di rasserenare l’Ambasciatore del Senegal che ha lanciato accuse pesantissime sulla vicenda invece di rassicurare i nostri agenti, in specie quelli del reparto Antidegrado – aggiungono Cellai e Draghi –. Oppure l’assessora che ha risposto in aula aveva informazioni sbagliate? Perché se la nostra Municipale non può fermare un venditore abusivo dopo che è stato colto in flagranza di reato e dopo che ha reagito con violenza alla richiesta di fornire le proprie generalità, allora tanto vale chiudere il reparto antidegrado. E rifornire i vigili di tante bandierine della pace”.