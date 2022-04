”Domani e per sempre”, il romanzo d’esordio di Ermal Meta tra morte, tradimento e speranza

Il romanzo d’esordio del cantautore Ermal Meta, “Domani e per sempre”, è già un successo. Uscirà in libreria (e in ebook) il 19 maggio con La Nave di Teseo (collana Oceani, pp. 554, 20 euro). Sta già suscitando l’interesse dei maggiori editori inglesi e tedeschi alla London Bookfair in questi giorni. E i diritti cinematografici sono già stati opzionati dalla Palomar di Carlo Degli Esposti per una serie tv. Il romanzo del cantautore albanese naturalizzato italiano propone una galleria di personaggi indimenticabili. Su tutti, la storia straordinaria di un ragazzo, Kajan, nel cuore dei conflitti del Novecento. Drammaticamente somiglia a quanto stiamo vedendo e vivendo anche oggi.

Ermal Meta, dai grandi successi al libro

Artista tra i più amati del panorama musicale italiano, Ermal Meta comincia un nuovo viaggio trainato da grandi successi. In questo periodo difficile, ha voluto far sentire la sua voce e lo ha fatto nel vero senso della parola, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Si esibisce sulle note di Imagine, famosa canzone di John Lennon. Il cantautore ha annunciato il suo prossimo tour con un post su Instagram. Si parte dal 6 Luglio 2022, Teatro Ai Parchi Di Nervi (Genova). Nel 2018 ha vinto Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro. Sul palco portarono “Non mi avete fatto niente”, il brano sull’attentato di Manchester.

Le parole di Elisabetta Sgarbi

«Rimasi molto colpita», racconta Elisabetta Sgarbi, direttore generale ed editoriale La nave di Teseo, «quando ascoltai a Sanremo il brano Vietato morire. Mi feci subito viva con lui. Ma Ermal, con molta serietà, mi disse che per lui i libri erano una cosa importante. Voleva essere certo di avere un libro da scrivere. Dopo qualche anno di silenzio, mi chiama annunciando: Ho un libro da farti leggere, un romanzo. Sono rimasta colpita da “Domani e per sempre” come rimasi colpita da “Vietato morire”».