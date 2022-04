Continuano gli incontri romani di Grillo. Sul tavolo il “matrimonio” tra il suo blog e quello 5Stelle

Arriva nella Capitale il “salvatore della patria”. Anzi, dei 5Stelle guidati dall’incerto generale Giuseppe Conte. Alle prese con la bega del Russiagate. Beppe Grillo decide un nuovo blitz a Roma. Arrivo ieri sera con cena programmata con l’ex premier e Roberto Fico. Al tavolo spunta anche il tema del blog del comico. Si starebbe lavorando a una sinergia con il blog del movimento. Il sito del garante dovrebbe tornare a essere una voce ufficiale del partito, dopo essere diventato il megafono ‘personale’ del fondatore.

Blitz di Grillo a Roma: girandola di incontri

L’accordo con il comico sarebbe in via di definizione. Previsto perfino un compenso, una sorta di retribuzione per l’operazione Questo spiegherebbe la presenza all’Hotel Forum, sede dell’incontro, del tesoriere pentastellato Claudio Cominardi. L’albergo sui Fori imperiali dove Grillo è solito soggiornare durante le sue veloci trasferte a Roma. Fitta l’agenda grillina che prevede una girandola di incontri. Nel menù degli incontri di ieri sera anche di quelli che si terranno nelle prossime ore. Sulla questione della ‘sinergia’ tra i due blog sarebbe stato lo stesso Garante del movimento ad avere qualche ripensamento. Nonostante da mesi di parla di un’ipotesi di partnership.

Dopo Conte è la volta dei capigruppo di Camera e Senato

Sempre più staccato dal mondo della politica, Grillo sarebbe dubbioso sull’opportunità di tornare ad esporsi come voce dei 5Stelle. Secondo lo stile del fondatore che prevede continuie suspense e stop and go. Questa mattina, dopo aver visto il capodelegazione al governo Stefano Patuanelli e l’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, Grillo si incontrerà con i capigruppo di Camera e Senato, Davide Crippa e Mariolina Castellone. Solo un incontro di cortesia o l’occasione per tirare le orecchie a Di Maio e aggiustare il tiro sulla linea politica di fronte al conflitto russo-ucraino? Difficile dirlo. Per ora le bocche dei ‘convitati’ sono cucite. Ma difficilmente la visita mordi e fuggi di Grillo a Roma si limterà a qualche scambio di saluti e battute. Certe posizioni filo Putin dei grillini ribelli, a quasi due mesi dall’inzio della guerra, continuano a imbarazzare i vertici. Non a caso Di Maio, per ora, si tiene rigorosamente lontano dalle cene e dalle colazioni di Beppe.