Colosimo: «Il centrodestra non è in formissima, ma FdI non ha nulla di cui vergognarsi, gli altri…» (video)

«Il governo dei migliori? Potrà partire da questa tre giorni». A dirlo è la consigliera regionale del Lazio, Chiara Colosimo, sottolineando che quella definizione per il governo Draghi si è rivelata quanto mai inappropriata e, semmai, ci troviamo di fronte a una governo che «si avvicina molto a quello dei peggiori». All’esecutivo manca una visione, chiarisce l’esponente di FdI, sottolineando che indipendenza, libertà e crescita, le parole chiave intorno a cui ruota la tre giorni programmatica di Milano, sono «i pilastri del programma di governo che auspichiamo di realizzare per l’Italia e anche un modo per tornare a parlare di politica tutti insieme».

Colosimo: «FdI non ha nulla di cui vergognarsi, chi è al governo con altri…»

Quanto allo stato di salute del centrodestra, Colosimo usa una metafora medica per rappresentarlo: «È in reparto di degenza, non sta proprio in formissima. Ed è un peccato, ma – sottolinea – è anche vero che non si può più far finta di niente». Dunque, «bene fa Giorgia Meloni a non indietreggiare di un passo. Noi – sottolinea ancora Colosimo – non abbiamo niente di cui vergognarci di quello fatto fin qui, chi è al governo con altri forse sì…».