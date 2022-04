Biden in bambola: stringe la mano all’aria dopo il discorso e gira a vuoto. Il video impazza sul web

“Joe Biden stringe la mano all’aria”. Il titolo del New York Post stritola il presidente Usa alle prese con una nuova figuraccia. In mondovisione. Su di lui da tempo l’opposizione repubblicana avanza dubbi sulla lucidità e la tenuta psicofisica. E la cosa, al di là dell’ironia, è preoccupante in uno scenario da Terza Guerra mondiale. Al termine del suo discorso si è girato alla sua destra, con la mano tesa per stringere quella di qualcuno accanto a lui. Ma non c’era nessuno né prima né durante né dopo il suo intervento. Biden nel video (esilarante) rimane perplesso. Ancora più sconcertante la reazione del 79enne presidente americano: rimane immobile per poi tornare molto spaesato sui suoi passi. Poi gira su se stesso. Il video sta facendo il giro dei siti americani e dei tabloid britannici, mai teneri con le figure barbine in cui spesso è incappato.

After Biden finished his speech, he turned around and tried to shake hands with thin air and then wandered around looking confused pic.twitter.com/ZN00TLdUUo — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) April 14, 2022

Biden crolla nei sondaggi al 33%, il minimo storico

Infatti, soprattutto dall’opposizione repubblicana, c’è anche chi ha ipotizzato una richiesta di impeachment proprio per motivi di scarsa tenuta psico-fisica. Come dmostrato in questa occasione sul palco della North Carolina Agricultural and Technical State University: dove si parlava di di approvvigionamenti energetici e agricoli. Va segnalato che l’indice di approvazione di “Sleepy Joe” è crolato al 33%, secondo una rilevazione della Quinnipiac University. È il minimo storico per l’inquilino della Casa Bianca, che era risalito all’indomani dell’invasione della Russia dell’Ucraina. Ma, finito l'”effetto Zelensky”, è di nuovo sceso e di molto. Nella rilevazioone – riporta Libero- l’operato di Biden piace solo all’elettorato democratico: invece è inviso alla quasi totalità dei repubblicani. Stupisce il pollice verso del 26% degli elettori indipendenti”.

Negli Usa molti temono per la sua tenuta psicologica

Criticatissimo per le parole di fuoco contro Putin (ultimo, in ordiene di tempo, il termine “genocidio”), al quale dando del “macellaio” non ha certo fatto fare un salto di qualità ai colloqui e ai negoziati possibili per porre fine a questa feroce guerra. Da tempo, del resto, Giorgia Meloni aveva stigmatizzato l’inadeguatezza delle leadership europee preogressiste. ora Biden ci sta mettendo del suo…