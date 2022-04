Bertolini: ai russi non interessava prendere Kiev, hanno sempre gravitato nell’area del Donbass

Già comandante del Coi e delle Forze speciali dell’Esercito, il 9º Col Moschin, il generale Marco Bertolini, spiega all’Adnkronos che “la ritirata russa conferma, nonostante quanto detto da molti commentatori affrettatamente, che la gravitazione russa non è mai stata su Kiev e su Kiev non c’è mai stata un’operazione decisa”.

“I russi – spiega il generale considerato uno tra i migliori alti ufficiali che l’Italia abbia mai avuto – si sono limitati a presentarsi davanti alla capitale rosicchiando la periferia”.

E, aggiunge Bertolini, “sembra che anche gli ucraini non abbiano mai creduto a un’operazione contro la Capitale da parte dei russi. Infatti” – dice a controprova il generale – “non sono mai state costruite trincee anti carro o grossi sbarramenti anti carro“.

Quanti ai missili “sono arrivati a Kiev ma non ci sono stati interventi pesanti. I russi hanno invece sempre gravitato nell’area del Donbass fino Kharkiv e nella Crimea: in quelle zone le cose per i russi vanno bene, Mariupol sembra stia per cadere e hanno preso Izyum, dalla quale potrebbero prendere alle spalle le forze ucraine – osserva Bertolini. – I russi, in poco più di un mese, hanno occupato un territorio come la Gran Bretagna, io non credo che le operazioni stiano andando così male per i russi“.