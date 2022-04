Barbra Streisand, gli 80 anni della voce più famosa d’America: un’artista, un mito

di Betta Andrioli MILANO (ITALPRESS) – Spegne ottanta candeline la voce più famosa d’America: Barbra Joan Streisand, nata a New York il 24 aprile 1942. Iconica cantante ed attrice, ma anche compositrice, regista e produttrice cinematografica. Artista vincitrice di due Premi Oscar, dieci Grammy Award, tra cui il Grammy Lifetime Achievement Award e un Grammy Legend Award, cinque Premi Emmy, un Tony Award speciale, un premio American Film Institute, un premio Kennedy Center Honors e undici Golden Globe, due Cable Ace award, due David di Donatello come migliore attrice straniera. Sono oltre 72,5 milioni i suoi album venduti negli Stati Uniti, con un totale di 145 milioni di dischi venduti in tutto il mondo: è lei l’artista femminile che ha più venduto secondo la Recording Industry Association of America, unica donna nella top ten e unico artista al di fuori del genere rock ‘n’ roll.

Barbra Streisand ha inciso oltre 60 album, quasi tutti con la Columbia Records e alcune sue canzoni sono diventate dei classici evergreen: “The Way We Were” che nel 1974 arriva prima nella Billboard Hot 100 per tre settimane, poi “Evergreen”, “No More Tears” e “Woman in Love”.

Sua una stella nella Hollywood Walk of Fame, al 6925 di Hollywood Boulevard.

Una carriera dinamica come anche la sua vita privata: la Streisand è stata sposata con l’attore Elliott Gould da cui ha avuto il figlio Jason nel 1967, divorziando poco dopo. Per buona parte degli anni ’70 è stata legata sentimentalmente a Jon Peters; dal 1998 è sposata con l’attore James Brolin. Numerose le sue relazioni, tra i partner più famosi Ryan O’Neal e Omar Sharif.

Dopo aver iniziato con successo la carriera discografica nel 1960, la Streisand si avventura nel cinema alla fine del decennio.

Recita nel film acclamato dalla critica “Funny Girl”, per il quale ha vinto l’Oscar alla miglior attrice (ex aequo con Katharine Hepburn) e il Golden Globe. Tra gli altri film indimenticabili “Il gufo e la gattina”, “Come eravamo” e “È nata una stella”, per il quale ha ricevuto l’Oscar alla migliore canzone e il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale. Con l’uscita di “Yentl”, nel 1983, la Streisand è diventata la prima donna a scrivere, produrre, dirigere e interpretare un film di un grande studio cinematografico. Il film ha vinto l’Oscar alla migliore colonna sonora e il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale; la Streisand ha ricevuto il Golden Globe per il miglior regista, prima donna a vincere il premio.

Da “È nata una stella” del 1976, remake del capolavoro del 1954 con Judy Garland, Barbra Streisand sarà sempre produttrice delle sue pellicole, su cui avra totale controllo: il film si rivela un enorme successo commerciale: la composizione della canzone “Evergreen” le fece conquistare un secondo Oscar.

Con “Yentl” e “Il principe delle maree” (1991), fu contemporaneamente attrice, produttrice e regista, ed entrambi furono due grandi successi: lo stesso Steven Spielberg definì “Yentl” un capolavoro.

Nel 1995 riceve il Grammy award per la carriera e l’album “Higher Ground” (1997) segna uno strepitoso (ed inaspettato) successo commerciale, con oltre 6 milioni di copie vendute nel mondo.

Il suo disco “Guilty Pleasures” del 2005 fu premiato con il disco di platino.

Nel 2002 ha pubblicato “Duets”, la sua prima raccolta di duetti con grandi artisti internazionali: Céline Dion, Kim Carnes, Bryan Adams, Ray Charles, Frank Sinatra, Josh Groban, Barry Gibb, Neil Diamond, Johnny Mathis, Kris Kristofferson, Don Johnson, Vince Gill, Michael Crawford, Harold Arlen, Judy Garland.

Al 2007 le vendite dei suoi album la rendono la cantante di maggior successo negli Stati Uniti.

Nel 2009 pubblica “Love Is the Answer”, un album interamente prodotto da Diana Krall che debutta alla numero uno della classifica americana. Grazie a questo risultato, la Streisand è l’unica artista ad avere almeno un album numero uno per 5 decenni consecutivi.

Nel 2018 è stato annunciato che la Streisand stava lavorando ad un nuovo album uscito il 2 novembre dello stesso anno, dal titolo “Walls” con il quale ha ricevuto anche una nomination al Grammy Award del 2020 come miglior album vocale pop tradizionale. Il 6 agosto 2021 esce un nuovo album, dal titolo “Release me 2” che contiene brani inediti registrati dalla Streisand durante la sua carriera ma mai rilasciati prima d’ora.

Il suo cinema degli ultimi tempi è connotato da scelte imprevedibili: dopo una terza (e ultima) regia nel film “L’amore ha due facce” (1996), la sua prima commedia dopo oltre quindici anni, appare infatti in un ruolo stravagante e ironico, come moglie di Dustin Hoffman in “Mi presenti i tuoi?”: fu grande successo commerciale, campione d’incassi del 2004, al fianco di Robert De Niro e Ben Stiller. Nel 2010 partecipò al terzo capitolo della saga, intitolato “Vi presento i nostri”.

