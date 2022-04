Arte per la libertà: artisti ucraini e italiani insieme per esprimere solidarietà a un popolo oppresso

Si terrà nei giorni 8, 9 e 10 aprile, allo Spazio Veneziano a Roma, “L’arte per la libertà. Artisti ucraini e italiani nella solidarietà”, l’esposizione patrocinata dall’Ambasciata ucraina in Italia, dedicata al terribile momento che il conflitto bellico sta determinando.

“Questa è un’iniziativa culturale molto importante, perché ha un riflesso internazionale rispetto alla grave crisi che stiamo vivendo, la guerra russo-ucraina. Siamo qui per lanciare un forte messaggio di sostegno agli artisti ucraini rispetto a quello che stanno subendo”, ha detto Federico Mollicone, deputato coordinatore dell’Intergruppo Cultura, Arte, Sport. Alla presentazione dell’iniziativa alla Camera dei Deputati è intervenuto anche il secondo segretario dell’ambasciata dell’Ucraina, Olena Kholiavytska, che ha portato all’attenzione i dati del ministero della Cultura ucraino.

“Questa iniziativa – ha aggiunto Mollicone – nasce in maniera sincronica con quella del Parlamento italiano che grazie a una risoluzione che è stata già depositata va a chiedere proprio di attivarsi in sede internazionale per garantire la tutela del patrimonio culturale e artistico dell’Ucraina”.