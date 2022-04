Anziano buttato in un cassonetto di rifiuti. Lo sdegno della Meloni: “Vigliacchi”. Il video è sconcertante

Un anziano aggredito, sollevato e buttato in un cassonetto per divertimento da dei balordi. Come una paccottiglia di mondezza: sono immagini che sono un cazzotto nello stomaco quelle che arrivano dalla provincia di Napoli. La scena è stata infatti immortalata come tristemente capita da altri ragazzi che, divertiti, assistono e commentano con grosse risate bestiali la scena dell’anziano gettato a forza nell’immondizia. Il video è stato pubblicato su Tik Tok ed è stato ripreso e condiviso da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi. Un’infamia che la dice lunga sul degrado dei valori minimi di riferimento del vivere civile.

Non appena la notizia dello sfregio all’anziano si è diffusa Giorgia Meloni ha avuto un sussulto di riprovazione dalle su pagine social, sulle quali ha postato il video della vergognosa aggressione. “Un gruppo di giovani balordi ha circondato una persona anziana, l’ha sollevata e poi gettata nel cassonetto. Il tutto ripreso e poi postato sui social, con tanto di risate e sbeffeggio. Un atto vigliacco e indegno come purtroppo se ne vedono sempre più spesso. Fratelli d’Italia chiede da anni in Parlamento di introdurre il reato di bullismo per poter punire duramente queste azioni che non sempre possono essere adeguatamente perseguite in base al codice penale“.

Nelle immagini orribili, si vede il gruppo che circonda l’anziano, colto nel suo rituale mattutino: forse uscito per buttare la spazzatura. Mai avrebbe pensato di imbattersi nella crudeltà di una baby gang che l’afferra e mentre l’uomo prova a divincolarsi, i ragazzi lo bloccano, tra le risate – bisogna dirlo, bestiali – di amici e amiche presenti che riprendono il tutto. Un vociare infernale. Alla fine riescono a sollevarlo e gettarlo in un cassonetto dei rifiuti. Si scorge l’uomo che in evidenti difficoltà chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti.

“Il bullismo sia reato. FdI lo chiede da tempo”

Il video è al vaglio delle forze dell’ordine, che ora indagano per risalire a vittima e aggressori. Una vicenda sconsolante per la constatazione della barbarie raggiunta, di una tale sottocultura che diventa trofeo da esibire. Un gesto folle per umiliare un anziano solo per il gusto macabro di farsi qualche risata e postarla. È una storia davvero sconcertante. Ha ragione da vendere Giorgia Meloni. Il bullismo sia presto riconosciuto come reato prima che sia troppo tardi.