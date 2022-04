Acerra di sangue, due giovani malavitosi uccisi per strada a tre giorni dalla visita di Mattarella

Due giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Si tratta di un 22enne, Pasquale Di Balsamo, e un 21enne, Vincenzo Tortora, entrambi di Acerra e già noti alle forze dell’ordine. Intorno all’1.30 alla clinica Villa dei Fiori è stato portato Tortora, ferito da diversi colpi di arma da fuoco di cui uno alla testa. Dopo circa un quarto d’ora il personale del 118 ha trasportato anche Di Balsamo, ferito da tre colpi di arma da fuoco: uno di questi, al costato, è risultato fatale ed è deceduto nella clinica. Tortora, in fin di vita a causa delle lesioni riportate, è stato invece trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto in mattinata. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Acerra, l’agguato a poca distanza dal luogo dove era stato Mattarella

La strada dell’agguato è via Leonardo Da Vinci, nel pieno centro di Acerra, a ridosso del Castello dei Conti di Acerra, in pieno centro città. Il castello lo scorso 25 aprile aveva ospitato la cerimonia per l’anniversario della Liberazione alla quale ha preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e del Sud e della Coesione territoriale Mara Carfagna.

Non chiara la dinamica di quanto accaduto nella notte ad Acerra. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che stanno cercando di fare luce sulla sparatoria. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.