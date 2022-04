4627 delegati, 9 tavoli di lavoro, 70 ore di dibattiti: tutti i numeri della tre giorni di FdI in programma a Milano

Saranno 4627 i delegati attesi alla Conferenza programmatica di FdI a Milano da venerdì 29 aprile a domenica 1° maggio. A fornire i dati aggiornati è Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito, che riporta altri dettagli. Sede dell’evento sarà il prestigioso MiCo (Milano Convention Centre), uno spazio da 28mila metri quadrati dove si riunirà «la classe dirigente del partito diffusa sul territorio. Coloro che hanno ruoli dirigenziali. E parteciperanno a spese proprie», sottolinea Donzelli, ricordando con orgoglio che «sono anni che un partito non organizza una manifestazione del genere».

Milano: la convention di FdI dal 29 aprile al primo maggio

Il parlamentare di FdI ha calcolato che durante la tre giorni si conteranno oltre 70 ore di dibattito complessivamente, nei diversi gruppi di lavoro. Tavoli che includeranno le riunioni di giovani e universitari, incontri degli eletti negli enti locali, ma anche la riunione dei delegati di Fratelli d’Italia all’estero. Delegati che porteranno il loro contributo, in rappresentanza di tutti i continenti. «Il dibattito si svolgerà fino a mezzanotte del 29 e del 30 aprile, ma andrà ad oltranza, fino a quando non saranno intervenuti tutti coloro che vorranno partecipare». «Ci teniamo a dire – prosegue Donzelli – che fino a che ci sono le norme anti Covid, saranno rispettate da tutti i punti di vista. Sarà una manifestazione in sicurezza.

Fazzolari: “Ci facciamo trovare pronti per il governo della nazione”

«Ci facciamo trovare pronti per il governo della nazione – dice Giovanbattista Fazzolari, responsabile del programma di FdI – Il partito si è dotato da anni di un ufficio studi interno, siamo molto attenti ai contenuti. Siamo un partito liberale e conservatore, cerchiamo di dare delle risposte e lo facciamo per tempo, un anno prima di quando andremo a stilare il programma. L’immobilismo – aggiunge il senatore di FdI – è di chi non ha difficoltà di confrontarsi con il reale».

La conferenza programmatica sarà inaugurata venerdì 29 aprile: alle ore 16 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, mentre alle ore 17 è in programma la relazione introduttiva del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che indicherà i punti cardine attorno ai quali si svilupperanno i lavori della conferenza.

Nelle giornate di venerdì 29 aprile e sabato 30 aprile si riuniranno nelle sale del MiCo i tavoli tematici che si occuperanno di approfondire e declinare, anche grazie alla partecipazione di esperti e osservatori, i temi programmatici della Conferenza. Ogni tavolo sarà introdotto e coordinato da esponenti di Fratelli d’Italia.

Nove i tavoli: 1) “L’Europa o è confederale o non è”; 2) “La Terra dei Padri”; 3) “La cultura della libertà”; 4) “Indipendenza nazionale, garanzia di benessere”; 5) “Famiglia, cuore d’Italia”; 6) “Ambiente e futuro”; 7) “Liberi di creare ricchezza”; 8) “Si vis pacem, para iustitiam”; 9) “Per un nuovo patto di sviluppo”.

Sabato 30 aprile, a partire dalle 10.30 e lungo tutta la giornata, saliranno sul palco della convention i testimonial chiamati a declinare i concetti di indipendenza, libertà e crescita. Ogni intervento sarà introdotto da un esponente di FdI. Tra i nomi: Giulio Tremonti, Carlo Nordio, Marcello Pera, Luca Ricolfi, Matteo Zoppas, Cesare Pozzi, Stefano Donnarumma, Stefano Pontecorvo, Paolo Del Debbio, Alfredo Mantovano, Guido Crosetto.

La terza giornata della kermesse, che coincide con il 1° maggio, si aprirà con un concerto diretto da Beatrice Venezi nel corso del quale Fratelli d’Italia darà simbolicamente voce ai milioni di lavoratori – autonomi, professionisti, artigiani, commercianti e agricoltori – privi di forme di garanzia.

A chiuderà la conferenza programmatica di Milano la relazione finale del presidente di FdI Giorgia Meloni, che tirerà le conclusioni e lancerà le prossime sfide dei conservatori.