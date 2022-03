Ucraina, l’allarme di Bankitalia. Visco: «Dalla guerra rischi di instabilità finanziaria»

Gli effetti della guerra sono già tra noi. Li subiamo sotto forma di rincari di bollette e servizi, conseguenza a loro volta di materie prime sempre più scarseggianti. Questo è oggi. Ma domani potrebbe essere addirittura peggio. Questo, almeno, è il senso dell’allarme lanciato oggi dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco durante il suo intervento di apertura della terza conferenza su ‘Stabilità Finanziaria e Regolamentazione’ organizzata dall’Istituto di Via Nazionale dall’Università Bocconi di Milano. « Mentre fronteggiamo ancora le complessità della graduale uscita dalle politiche adottate durante la pandemia – ha detto – nuovi rischi si sono drammaticamente imposti al centro dell’attenzione». E questo perché, ha spiegato Visco, «l’invasione russa dell’Ucraina ha cambiato lo scenario macroeconomico quasi da un giorno all’altro».

Il nodo è quello della stabilità finanziaria che, ha avvertito il governatore, «n ella situazione attuale è esposta a rischi significativi derivanti da potenziali interruzioni dell’approvvigionamento energetico e dalle loro conseguenze per l’economia reale e gli intermediari, nonché da dislocazioni nei mercati finanziari». Un quadro a tinte fosche, rese ancor preoccupante dall’incertezza della situazione attuale. Secondo Visco, ulteriori meccanismi di amplificazione potrebbero derivare « da più canali, a causa delle strette interconnessioni all’interno del sistema finanziario globale» .