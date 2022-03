Senza il grano dell’Ucraina rischio carestia in Africa. Rivolte in Egitto, in Libano scorte esaurite

La guerra in Ucraina sta causando enormi problemi in Africa e in medio Oriente. Lo scrive oggi il Messaggero prospettando uno scenario allarmante. Il grano dell’Ucraina e quello della Russia, i due paesi in guerra, è infatti fondamentale per sfamare la popolazione dell’Egitto, quella della Somalia e dell’Eritrea.

“In Egitto la popolazione, che si nutre prevalentemente di pane, comincia a ribellarsi per la mancanza del grano, importato per l’80% da Ucraina e Russia. -scrive Vittorio Sabadin – La carenza di cibo e i prezzi sempre più alti avevano alimentato al Cairo le rivolte del 2007 e del 2011. Concluse con la deposizione del presidente Hosni Mubarak“.

“L’Ucraina – aggiunge – fornisce anche metà del grano a disposizione del World Food Programme dell’Onu. Un’organizzazione che interviene a sostegno delle popolazioni colpite da disastri naturali. Ngozi Okonjo-Iweala, presidentessa del WTO, ha ricordato qualche giorno fa al Guardian che l’aumento dei prezzi del 2010-11 spinse 44 milioni di africani nella povertà estrema. E ha previsto che questa volta sarà peggio”.

sta compromettendo anche la semina e il raccolto del prossimo anno. E la carenza di cibo non riguarderà soltanto il grano che dal Mar Nero arriva in Africa. Ma avrà ripercussioni in tutto il mondo. Russia e Ucraina rappresentano il 30% delle esportazioni globali di grano, e la Russia è il principale produttore di fertilizzanti, di cui ha sospeso le vendite all'estero".

Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di consigliere delegato di Filiera Italia, sottolinea come siano proprio i paesi emergenti quelli più dipendenti dalle importazioni di cereali e beni alimentari di prima necessità da Russia ed Ucraina.