Praga sfida Mosca: la strada dell’ambasciata russa ora si chiamerà “Via degli Eroi ucraini”

Cambia nome la strada in cui sorge l’ambasciata russa a Praga: ora si chiama “Via degli Eroi ucraini”. L’annuncio ufficiale delle autorità cittadine è arrivato insieme a quello di intitolare alla causa di Kiev anche un ponte della zona, che d’ora in poi ricorderà il soldato ucraino Vitaly Skakun Volodymyrovych, che avrebbe perso la vita per sistemare cariche esplosive su un ponte nel sud dell’Ucraina e ostacolare così l’avanzata dei russi.

Praga cambia nome alla strada dell’ambasciata russa

In particolare il nuovo nome di “Via degli eroi ucraini” riguarderà proprio il pezzo di strada su cui insiste l’ambasciata, mentre il resto continuerà a chiamarsi “Korunovacni”. Già due anni fa le autorità di Praga, città che conobbe l’invasione russa e vide i carri armati sovietici sfilare per le proprie strade, decisero di rimarcare i propri sentimenti verso Mosca intitolando una piazza sull’altro lato della sede dell’ambasciata a Boris Nemtsov, oppositore di Putin ucciso il 27 febbraio 2015 a Mosca. Inoltre, un viale nel vicino parco Stromovka è intitolato alla giornalista Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006.

I precedenti di Vilnius e Riga

Prima di Praga, anche la capitale della Lituania, Vilnius, e quella della Lettoni, Riga, avevano deciso di cambiare nome alle strade delle proprie ambasciate russe, ribattezzandole rispettivamente “Via degli eroi ucraini” e “Via dell’Ucraina indipendente”. Qualche giorno fa, dopo l’attacco al teatro di Mariupol, la popolazione di Praga aveva dato vita a una manifestazione davanti al teatro nazionale, accendendo tante piccole candele fino a formare la scritta “bambini” in caratteri cirillici, così come quella che campeggiava davanti al teatro della città martire ucraina e che non è bastata a dissuadere i russi dal bombardarlo.