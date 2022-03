Pasolini tra Destra e Sinistra, storia di una lunga incomprensione: incontro sul libro di Baldoni e Borgna

Pier Paolo Pasolini è stato forse l’intellettuale del Novecento che più d’ogni altro ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi lo ha amato e chi lo ha avversato senza riserve. La destra – si diceva- non lo amava per le sue idee e soprattutto per la sua dichiarata omosessualità. La sinistra, che pur lo annoverava tra le sue file, non accettava molte delle sue analisi anticipatrici e ancor meno la sua irriducibile autonomia di pensiero. E anche il mondo cattolico, di fronte alle sue opere, si divideva tra estimatori e detrattori. A 100 anni dalla nascita e nell’ambito delle celebrazioni che in tutta Italia a si stanno organizzando segnaliamo l’incontro di venerdì 4 marzo alla Casa delle Culture ( ore 17, via Palermo 34 a Ciampino) con il libro che lo storico Adalberto Baldoni e Gianni Borgna, titolare per anni dell’Assessorato alla Cultura di Roma, scrissero nel 2010: “Una lunga incomprensione. Pasolini fra destra e sinistra” edito da Vallecchi. Un libro che suscitò molto dibattito e che è interessante riporporre come tema di confronto culturale.

Così Borgna e Baldoni studiarono l’originalità di Pasolini

I due autori, pur da posizioni molto diverse riconobbero subito di Pasolini la grandezza artistica e l’originalità. Ricostrurono per la prima volta in questo volume la “lunga incomprensione” che caratterizzò i rapporti tra Pasolini e la cultura politica italiana, ma anche l’attenzione con cui molti giovani di tutto il mondo si confrontarono e si confrontano ancora con le sue idee e con il suo lavoro. Un ritratto su due fronti, dal punto di vista intimo e politico, tracciato dagli autori procedendo di pari passo – l’uno da Destra e l’altro da Sinistra -; e raccogliendo sui due percorsi le fondamentali testimonianze inedite dei personaggi più influenti della scena politica. Fu all’epoca un’analisi unica nel suo genere. Ripartire anche da questo libro è un’importante occasione per comprendere a fondo l’autore degli “Scritti corsari”. Con Baldoni ne discuteranno , Anna Maria Ciai Borgna, Simona Consoni, scrittrice e ciratrice del libro “Petrolio” di Pasolini. Cooordinano l’incontro Carmelo Ucchino e Antonio Rugghia.