Maturità e terza media, tutto quello che c’è da sapere: prove, date, criteri di valutazione

Via libera ai nuovi esami di maturità e di terza media. La firma delle ordinanze arriva, dopo un lungo iter di approvazione, quando ormai mancano poco più di tre mesi all’avvio delle prove. Le scuole stanno ricevendo in queste ore le circolari che stabiliscono modalità e date di svolgimento. In particolare, per quanto riguarda l’esame del primo ciclo gli studenti si cimenteranno con due prove scritte, una di italiano e una sulle competenze logico-matematiche, e un colloquio. Anche per la maturità ci saranno due prove scritte, una di italiano e una sulle materie di indirizzo, e un colloquio.

Come si svolgerà l’esame di terza media

L’esame di terza media si svolgerà in presenza, in un periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. La votazione finale sarà ancora in decimi e si potrà ottenere la lode. La partecipazione alle prove Invalsi non costituirà prerequisito per sostenere l’esame. Durante il colloquio i ragazzi dovranno dimostrare, tra l’altro, le competenze relative all’inglese, alla seconda lingua e all’educazione fisica. È prevista anche la possibilità di svolgere l’esame in videoconferenza, ma solo per i ragazzi che non possono svolgerla in presenza, per motivi documentati.

Maturità al via il 22 giugno

Per i maturandi l’appuntamento è il 22 giugno alle 8.30, quando sosterranno la prima prova scritta di italiano, che sarà predisposta su base nazionale. Le tracce proposte saranno sette, divise per tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. Il giorno dopo, il 23 giugno, i ragazzi affronteranno la seconda prova scritta, che sarà diversa per ogni indirizzo di studi e verterà su una sola disciplina.

La seconda prova scritta affidata alle scuole

Saranno i singoli istituti a predisporre la seconda prova scritta: entro il 22 giugno i docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto e che fanno parte delle commissioni d’esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce sulla base delle informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Poi, il giorno della prova, si sorteggerà la traccia per tutte le classi coinvolte. In caso di una sola classe per un determinato indirizzo, il compito di elaborare le tre tracce sarà in capo a una sottocommissione.