L’indiscrezione: l’amante di Putin, Alina Kabaeva, al sicuro in Svizzera con i suoi quattro figli

L’ex ginnasta e amante di Vladimir Putin Alina Kabaeva si troverebbe in Svizzera con i loro quattro figli segreti. E’ l’indiscrezione, non confermata, lanciata da Page Six, la pagina di gossip del New York Post.

Secondo il giornale statunitense, Alina Kabaeva, ex stella della ginnastica ritmica russa oro olimpico ad Atene 2004, si troverebbe in uno chalet in una non meglio precisata località svizzera, insieme ai quattro figli avuti da Vladimir Putin. Due gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano nel febbraio 2015, e altri due figli più piccoli.

Questa, secondo Page Six, sarebbe la famiglia segreta di Vladimir Putin. Il 69enne presidente russo avrebbe infatti una storia d’amore con l’ex campioenssa, di 31 anni più giovane, e da questa relazione sarebbero nati quattro figli che hanno tutti il passaporto elvetico.

Né Putin né Kabaeva hanno tuttavia mai confermato la loro relazione e, ovviamente, nemmeno di aver avuto figli insieme.

Secondo il politologo Valery Solovey, ex docente del Moscow State Institute of International Relations, Alina sarebbe molto influente e in grado di orientare le decisioni del presidente Puitin. Altri, invece, sottolineano come di lei da un paio di anni non si sappia praticamente più nulla.

Di certo c’è che Alina Kabaeva, 38 anni, è stata più volte ritratta al fianco dello zar Vladimir, del quale è una sostenitrice storica, essendo stata eletta nel 2007 in parlamento come deputata di Russia Unita, il partito di Putin.