L’ex-direttore finanziario di Mps, Daniele Pirondini: stupito dal gesto di David Rossi

Si dice stupito di un “gesto del genere” da parte di David Rossi, l’ex-direttore finanziario di Mps, Daniele Pirondini, ascoltato in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del manager della Comunicazione.

“Immagino di aver saputo della morte di Rossi da un telegiornale, da una comunicazione pubblica – cerca di riconnettere i ricordi di come venne a sapere della morte del dirigente precipitato dalla finestra del suo studio a Rocca Salimbeni, sede senese dell’Istituto di credito. – Nessuno mi ha chiamato anche perché il mio rapporto era puramente di lavoro e non frequente. Mi ha colpito, al di là dell’aspetto umano“.

“Lui non c’entrava nulla”, ha continuato riferendosi alle operazioni Alexandria e Santorini, “era responsabile della Comunicazione” e” devono esserci altri motivi, non per la situazione generata da quella comunicazione e dal tam-tam sul Mps“.

“Premesso che per il ruolo che rivestiva”, David Rossi “non era coinvolto direttamente”, ha proseguito Pirondini, un gesto del genere “poteva essere giustificato da una persona psicologicamente debole, ma coinvolta direttamente in queste operazioni”. E Rossi, ci tiene a precisare Pirondini, “non era coinvolto direttamente”.

Rispondendo alla domanda se dietro alla morte di David Rossi potesse esserci la paura di perdere il lavoro, l’ex-direttore finanziario di Mps ha osservato: “Rossi era bravo e conosciuto e teoricamente avrebbe potuto trovare un altro posto di lavoro, questo non può essere un motivo, non può essere una giustificazione del gesto“.

Insomma la testimonianza di Pirondini si aggiunge alla tante che si sono affastellate in questi anni e che escludono che David Rossi possa esserci suicidato. Chi lo conosceva bene, chi lavorava, o aveva lavorato, con lui non si capacità del suicidio di Rossi. Non c’erano i motivi per un gesto del genere. E il manager della Comunicazione di Monte dei Paschi non era il tipo da fare una cosa del genere secondo chi lo conosceva.