Kiev chiama, Roma risponde: partito il convoglio di aiuti di FdI. La diretta della conferenza stampa

E’ partito stamattina il Tir carico dei beni di prima necessità raccolti in tre settimane con la campagna ‘Kiev chiama, Roma risponde’ organizzata da Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale Roma. Il convoglio, composto anche da altri due mezzi del Modavi Protezione civile, si incontrerà con analoga colonna proveniente dalla Regione Abruzzo e si dirigerà verso Rzeòw, città della Polonia a poche decine di chilometri dal confine con l’Ucraina. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Maresa Bellucci, responsabile del dipartimento Volontariato e Terzo settore di Fdi e con la Onlus Modavi Protezione civile, ha preso le mosse all’indomani dell’invasione dell’Ucraina e si è articolata in tutti i quartieri della Capitale con punti raccolta di fronte a supermercati, farmacie e nelle piazze principali, con un’adesione meravigliosa e costante da parte dei cittadini.

“La generosità dei romani -si legge in una nota- si è manifestata anche attraverso la donazione del Tir per la missione da parte di un imprenditore del trasporto, mentre un’altra azienda romana ha messo a disposizione un magazzino di 10 mila metri quadrati per stoccare le tonnellate di scatoloni e organizzarle per tipologia e genere. Sul portellone del camion la gigantografia adesiva ‘Humanitarian aid- l’Italia per l’Ucraina”.

“Sono state raccolte – riferisce il coordinatore romano di Fdi Massimo Milani, che guida insieme al capo dei giovani di Roma Francesco Todde la delegazione di Fdi – complessivamente quasi 10 tonnellate di provviste e sono programmate altre raccolte di aiuti e analoghe trasferte per il futuro. Tutto il materiale sarà consegnato domani sera a Rzeòw in Polonia, punto di raccordo per i profughi ucraini e della Caritas locale, con la quale abbiamo preso accordi mentre nella giornata di sabato incontreremo il Presidente della Regione dei Precarpazi e faremo un collegamento da remoto con il presidenti delle Regioni Abruzzo e Marche”. Della missione fanno parte Emanuele Buffolano e Andrea Bigioni del Modavi Protezione civile con circa 20 persone d’equipaggio, tra adulti e ragazzi, il più giovane è un diciannovenne. A bordo anche un’infermiera volontaria”.