“Kiev chiama, Roma risponde”: domani il punto di FdI con la stampa sulla raccolta di beni di prima necessità

“Kiev chiama, Roma risponde“, procede con successo la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina organizzata da Fratelli d’Italia Roma. Domani alle 16 alla sala stampa della Camera si terrà un incontro con i giornalisti per fare il punto dell’iniziativa. La raccolta, promossa da Fdi Roma, da Gioventù nazionale Roma e dal Dipartimento per il volontariato e il Terzo Settore, ha preso il via sabato scorso in molti municipi della capitale. E si sta diffondendo fino ad arrivare alla quasi totale copertura del territorio cittadino.

Kiev chiama, Roma risponde: conferenza stampa di FdI

Alla conferenza stampa parteciperanno il coordinatore romano Massimo Milani, il presidente di Gioventù nazionale Roma Francesco Todde, il capogruppo di Fdi al Comune Giovanni Quarzo, e il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale del Lazio Fabrizio Ghera. Saranno presenti la responsabile del dipartimento Terzo Settore Maria Teresa Bellucci, il deputato di Fdi Federico Mollicone e il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli.

Rampelli: solidarietà e condanna marciano insieme

“L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin – ha detto Rampelli – ci ha messo di fronte a scene drammatiche di sofferenza. Immagini di donne, bambini e anziani costretti alla fuga. O stipati in metro trasformati in bunker ci portano indietro nel tempo. Esperienze già vissute e per questo ancora più dolorose“. “Abbiamo deciso di aiutare come possiamo – ha aggiunto Massimo Milani – mobilitando la nostra rete per la raccolta di generi di prima necessità. Ci prefiggiamo di consegnare direttamente in Ucraina quanto raccolto”.

Banchetti di Fratelli d’Italia in tutta Roma

Nei banchetti di Fratelli d’Italia si raccolgono alimenti (pasta, olio di oliva e di girasole, riso, caffè, tè, fette biscottate, merendine, tonno, barattoli di conserve, formaggio sottovuoto, cibo in scatola). Materiale di primo soccorso e medicinali (oki, aspirina, tachipirina, ibufrene, bende, siringhe, bende elastiche, antidolorifici, anti-infiammatori, insulina di lunga durata, vitamine, sacchi a pelo, torce con batteria, biancheria termica, prodotti per igiene personale).