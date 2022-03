Israele, attacco a colpi di coltello: quattro morti a Beersheva. “Sospetto movente terroristico” (video)

L’attacco – secondo le prime informazioni – è avvenuto in un centro commerciale della città. L’aggressore – come mostrano anche le immagini di alcuni video sui social – è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Poi – ha fatto sapere la polizia, è morto poco dopo. L’autore dell’attacco sarebbe un beduino della zona che secondo le forze di sicurezza era ritenuto sostenitore dell’Isis. Secondo quanto riferito dal portavoce della polizia, Eli Levy, al Channel 13 Tv, al momento non c’è stata alcuna rivendicazione dell’agguato.

Il portale di news indipendente israeliano Mako, pubblica un video, ripreso probabilmente da un passante e diventato già virale sui social, dell’agguato. Si vede la polizia colpire l’uomo che poi finisce in terra ferito, riporta Rai news. Secondo quanto scrive The Jerusalem Post, dai primi rapporti sembra che “l’aggressore prima ha speronato le vittime, poi è uscito dall’auto e ha iniziato a pugnalarle“. Secondo il quotidiano, “si tratterebbe di un beduino israeliano proveniente dalla città di Hura con precedenti penali”. Si tratta del terzo accoltellamento questa settimana in Israele: Domenica due agenti di polizia sono rimasti feriti in un attacco nel quartiere di Ras al-Amud, a Gerusalemme Est; mentre sabato, un uomo di 35 anni è stato accoltellato e lievemente ferito in Hebron Road, vicino alla stazione di Gerusalemme.