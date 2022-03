In Ucraina c’è un cane eroe che fiuta le bombe e salva le persone: la storia di Pallottola (video)

Ha delle inconfondibili chiazze bianche e marroni, è scattante e agguerrito, volenteroso ma soprattutto, grazie al suo fiuto eccezionale, è diventato uno dei piccoli eroi a quattro zampe della guerra in Ucraina. Si chiama ‘Pallottola’ (e come, se no?), ed è un fedelissimo alleato del Servizio Nazionale per le Emergenze della regione di Cernihiv. Il cane si sta distinguendo in questa orribile guerra di morte e distruzione per alcuni salvataggi miracolosi.

Il cane anti-bombe ha già trovato novanta esplosivi

Dall’inizio del conflitto, Pallottola ha individuato più di 90 oggetti esplosivi. La sua miglior ricompensa? Un pezzetto di formaggio, la sua passione. In un video del Servizio Nazionale per le Emergenze, il piccolo Pallottola appare in ‘uniforme’, con un giubbotto antiproiettile confezionato a sua misura e che reca la scritta con il suo nome, mentre sale in macchina pronto ad andare alla ricerca di esplosivi e a salvare così molte vite umane. Il video è visibile su youtube e sul sito www.adnkronos.com.