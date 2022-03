Il calciatore russo Miranchuk segna e non esulta per rispetto del compagno ucraino dell’Atalanta (video)

L’eco della guerra in Ucraina arriva anche allo stadio di Bergamo, dove l’Atalanta ha sconfitto la Sampdoria per 4-0 nel posticipo di Serie A. Come mostrano le immagini di Dazn, il russo Aleksej Miranchuk, dopo aver segnato il quarto gol, non ha esultato tenendo il capo chino e ricevendo l’abbraccio da parte dei compagni di squadra. Nell’Atalanta gioca anche il calciatore ucraino Malinovskyi.

A fine gara il direttore sportivo dell’Atalanta, Marino, ha parlato proprio dello speciale legame che lega Malinovskyi e Miranchuk, l’uno ucraino e l’altro russo, colpiti entrambi dal profondo dolore che la guerra attualmente in corso sta causando. “Vivono con grande rispetto uno dell’altro, siamo un caso unico in Europa visto che abbiamo un giocatore ucraino e uno russo, dimostrano che questi due popoli possono convivere insieme”.