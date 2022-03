Guerra, “Delitto e castigo” in pole position nelle librerie. Volano Dostoevskij e le biografie di Putin

Saggi di geopolitica, libri di storia, biografie di Putin. Con la guerra in Ucraina nelle librerie volano i volumi legati alla Russia. E il vero protagonista è senza dubbio Fëdor Dostoevskij. Con il suo intramontabile “Delitto e castigo” al vertice delle richieste degli italiani. “Perché”, come spiega all’Adnkronos il commesso di una grande catena di librerie, “in un mondo di fake news, è come se le persone cercassero nei classici della letteratura un’informazione certificata”. Dalle grandi librerie a quelle più piccole, nelle grandi città e nei piccoli centri, tutti confermano che il conflitto in Ucraina ha modificato e indirizzato le richieste dei lettori.

Ucraina, nelle librerie vola Dostoevskij

Gli italiani dunque cercano tra le pagine dei libri la chiave per approfondire e comprendere la guerra. Altro che censura e titoli nella black list. E questo ha fatto letteralmente ‘volare’ le vendite dei romanzi di Dostoevskij. Riscoperto in queste settimane dai lettori italiani. E, in molti casi, scelto per la prima volta dai tanti che si sono decisi a leggere almeno uno dei suoi romanzi per la prima volta proprio ora. A partire, neanche a dirlo, da Delitto e castigo. Dostoevskij ma non solo. Il secondo autore più richiesto è Lev Tolstoj, e poi Anton Checov, Ivan Aleksandrovič Gončarov, Vladimir Nabogov, Aleksandr Puškin.

In pole position le biografie di Putin

E gli ucraini? “Molti di quelli che conosciamo come grandi autori russi sono in realtà di origine ucraina”, spiega il titolare di una libreria di Roma. “Molti classici sono proprio i loro. Li conosciamo come autori russi o anche di altre nazionalità ma sono ucraini”. Basta pensare a Nikolaj Vasil’evič Gogol, uno dei grandi nomi della letteratura russa, che è ucraino. Nato a Velyki Soročynci, villaggio nell’oblast’ di Poltava, governatorato russo nell’attuale Ucraina. Ucraino è anche lo scrittore e giornalista austriaco Joseph Roth, che è nato a Brody. Non solo romanzi. Molto richieste anche le biografie di Putin. Tra i titoli più presenti nei corner dedicati, Putin di Sergio Romano, Putin segreto di Vladimir Fédorovski, Putin, vita di uno zar di Gennaro Sangiuliano, Cremlino: dalle origini all’ascesa di Putin di Catherine Merridale, Gli uomini di Putin di Catherine Belton, La Russia di Putin di Mara Morini.