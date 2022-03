Fico conferma la video-call di Zelensky e scarica i 5Stelle. Rampelli: «Il presidente ucraino deve parlare»

Rampelli: il presidente ucraino deve parlare alla Camera

“Non capisco la ragione per la quale Zelensky non dovrebbe essere ospitato. È importante ascoltare la sua testimonianza”. Così Fabio Rampelli dai microfoni di Radio Radicale. “Penso sia normale che dentro i partiti si sviluppino sensibilità diverse”, aggiunge il vicepresidente della Camera. “Lo avrei capito di più nella fase iniziale. Meno ora perché di fronte all’invasione da parte di Putin non ci dovrebbero essere dubbi. Non si possono confondere gli aggressori e gli aggrediti. Ma se c’è una cosa – aggiunge – che insegna, purtroppo, questo conflitto, è che l’Occidente, in particolare l’Italia, deve smetterla con il delegare ad altri Stati la produzione di beni che potrebbero essere prodotti qui. Dobbiamo essere autosufficienti. Troppo facile fare battaglie per i diritti ma poi delegare ad altri Stati, che disconosco quei diritti, la produzione di quello che ci serve”.

“Gas, dobbiamo puntare a essere autosufficienti”

L’Italia – aggiunge il parlamentare di Fratelli d’Italia – ha giacimenti di gas e petrolio nell’Adriatico e nel sud della Sicilia che sarebbero indispensabili per il nostro fabbisogno. Non siamo in grado di sfruttarli pienamente. Abbiamo incomprensibilmente cessato di estrarre gas italiano. E quando ci sono aumenti vertiginosi degli idrocarburi a causa dei processi speculativi e delle crisi internazionali il sistema produttivo e distributivo subisce la paralisi. E dire che ci eravamo già passati nel 1973.