Clamoroso furto delle reliquie di San Nicola nella Basilica di Bari. C’entra la guerra dei russi in Ucraina?

Nella notte, intorno alle 4, ignoti si sono introdotti all’interno della Basilica di San Nicola a Bari rubando quanto nelle mani della statua del Santo: il libro con tre palle d’argento ed una croce in argento con alcune gemme; dall’altra mano, un anello in oro con alcune pietre. E’ stata inoltre asportata una collana reliquiaria, nonché il contenuto delle cassette delle offerte. Indagini sono in corso a cura della squadra mobile della Questura.

Il furto dei monili sacri dalle mani del Santo