La Russia spaventa il mondo: “Useremo l’arma nucleare, se vogliono distruggerci” (video)

Bomba o non bomba? La Russia ha un concetto molto chiaro sull’uso dell’arma nucleare e lo ha esposto ieri alla tv americana Cnn. “Solo in caso di minaccia all’esistenza stessa della Russia useremo l’arma nucleare“, ha affermato il portavoce del Cremlino in una intervista con Christiane Amanpour.

“Non ci sono altre ragioni” (per cui l’arma nucleare potrebbe essere usata, ndr), ha aggiunto Dmitry Peskov, dopo aver provato ad accusare Volodymir Zelensky, di aver iniziato a parlare delle possibilità di dotarsi di armi nucleari, sul territorio dell’Ucraina, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di quest’anno. “Putin vuole che il mondo ascolti e capisca le nostre preoccupazioni. Per due decenni abbiamo cercato di comunicarle al mondo, all’Europa e agli Stati Uniti. Ma nessuno ci ha ascoltato. E prima che fosse troppo tardi, abbiamo deciso di lanciare una operazione militare speciale per contrastare l’anti Russia creata vicino alle nostre frontiere”.

Russia e nucleare, la risposta del Pentagono

Il Pentagono ha critica l’irresponsabilità del Cremlino, che non ha escluso l’utilizzo di armi nucleari in caso di “minaccia all’esistenza” della Russia. “Questo non è il modo in cui dovrebbe comportarsi una potenza nucleare responsabile“, ha detto il portavoce del Pentagono, John Kirby, citato dai media americani.

Secondo il Pentagono, tuttavia, finora “non è stato osservato alcun elemento che porti a ritenere che gli Stati Uniti debbano cambiare la loro dottrina di deterrenza”.