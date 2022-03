Badante marocchina ruba soldi e gioielli a una donna di 91 anni che assisteva: si cercano i complici

Badante sottrae gioielli e contanti ad anziana che assiste, denunciata una donna 42enne di origine marocchina dai Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano. I militari dell’Arma, sono intervenuti a seguito di segnalazione al 112Nue del figlio della 91enne.

I militari effettuando un approfondito controllo nei locali in uso esclusivo alla badante, hanno rinvenuto nella sua disponibilità, opportunatamente occultata, una cospicua somma di danaro contante, pari a euro 20.000 in banconote da 50 euro, della quale non era in grado di fornire plausibili giustificazioni circa la provenienza o la tracciabilità nell’ambito del circuito degli istituti di credito e dei servizi interbancari.

Per questi motivi la somma è stata sottoposta a sequestro penale, convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria e la donna, già gravata da precedenti penali e di polizia, tra i quali per indebita percezione del reddito di cittadinanza, veniva deferita per l’ipotesi di reato di furto aggravato. In tale ambito proseguono le indagini per addivenire all’individuazione di altri eventuali complici della badante o fiancheggiatori a vario titolo del grave delitto commesso approfittando delle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, tra cui l’età della persona offesa e l’abuso delle relazioni di fiducia e domestiche connesse alla prestazione d’opera a titolo oneroso instaurata.