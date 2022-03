Al via il concorso letterario “Cura il mondo” per aspiranti scrittori su temi ecologici ed energetici

L’associazione culturale “Cura il mondo ETS” ha bandito un concorso letterario riservato a racconti in lingua italiana aventi come tema “La cura del mondo declinata nel senso dell’ecologia, della transizione ecologica, della sostenibilità ambientale e energetica”.

Il termine di partecipazione è fissato al 30 giugno 2022. Il concorso è internazionale e aperto a concorrenti di ogni età. I racconti selezionati, della lunghezza massima di 18.000 caratteri, saranno inseriti in una raccolta che sarà pubblicata dalla Jack Edizioni nell’autunno del

2022.

L’associazione culturale senza scopo di lucro Cura il mondo ETS, con sede in Napoli, si propone di conseguire obiettivi di promozione culturale e sociale, soprattutto ma non esclusivamente nel campo della transizione ecologica, della tutela ambientale e della salvaguardia del pianeta. Fino ad oggi ha curato due campagne di notevole successo, anche mediatico: la campagna “WORLD IS HEALED! IF YOU WANT IT” (cui è stato dedicato un servizio nella rubrica Campania 3.0 nell’ambito del TGR Campania e che è stata ripresa da numerose testate giornalistiche tra cui la Repubblica, il Corriere del Mezzogiorno, il Napolista) e la campagna “Amici di Cura il Mondo”, cui hanno aderito, tra le altre, personalità della politica (Luigi De Magistris allora sindaco di Napoli), dell’associazionismo (Mariteresa Imparato, presidente di Legambiente Campania), delle professioni (Antonio Tafuri, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli). Il concorso ha finalità di promozione culturale e auto finanziamento delle attività dell’associazione.

Il Bando concorso letterario Cura il mondo 2022 è reperibile anche sulla pagina Facebook dell’Associazione Cura il mondo – Jack Edizioni (https://www.facebook.com/curailmondo) e può essere richiesto all’indirizzo email: jackedizioni@raguzzino.it