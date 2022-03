A Pregliasco le mascherine piacciono troppo: “Ormai sono fashion, come gli occhiali da sole”

Guai a abbandonare le mascherine. Bisognerà portarsele sempre dietro. Come un accessorio di moda. Lo dice il virologo Fabrizio Pregliasco, prudentissimo al punto da sfiorare il catastrofismo.

“Vanno mantenute e dovrebbero diventare un ‘accessorio moda’ per tutti”, dice il virologo dell’università Statale di Milano, che rilancia: “Vanno usate come si fa con gli occhiali da sole. Qualcuno se li tiene anche in discoteca o di notte, e non ha senso così come non ha senso tenere la mascherina se intorno non c’è nessuno o se siamo all’aperto in condizioni di sicurezza. Vanno utilizzate con buon senso”, anche dopo il primo maggio, “al di là dell’obbligo”, precisa l’esperto.

“Manteniamo l’abitudine di metterle quando serve, facendone un uso appropriato – osserva – Una volta, quando si vedeva un orientale indossarla, lo si guardava strano”. Poi però è arrivato Covid e si è capito che forse avevano ragione loro. Basta una chirurgica? “In questa fase meglio la Ffp2, preferibilmente”, risponde il medico.

“Non siamo in una quinta ondata, ma il virus è ancora tra noi e ha rialzato la testa. I contagi saliranno ancora per un po’, Pasqua sarà il banco di prova, ma entro fine maggio ne saremo fuori”.

“La variante Omicron 2 – conclude Pregliasco, intervistato da Repubblica – è molto più contagiosa, anche più del morbillo e della varicella, e ha una grande capacità di colpire i giovani e i bambini: nella fascia di età tra 5 e 11 anni abbiamo solo il 34% di vaccinati con due dosi. Gli sbalzi termici di questo periodo ci espongono maggiormente ai virus. E a completare il quadro si è aggiunto un abbassamento comprensibile del livello di attenzione. Non è una nuova ondata, è solo un rialzo dei casi. Ne vedremo la fine entro il 31 maggio”.