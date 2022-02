Vandali a Napoli contro la statua di Totò. Meloni: offesa a un grande simbolo dell’italianità

Vandalizzano la statua di Totò e caricano il video sui social per rivendicare il gesto. Lo sottolinea indignata Giorgia Meloni in un post su Fb. La leader di FdI fa notare che si tratta di “un’offesa alla memoria di uno dei più grandi simboli della comicità italiana. Spero che i responsabili di questa scena indegna ora ricevano una punizione esemplare”.

A prendere di mira, a Casalnuovo, la statua di Totò, sono stati alcuni ragazzini che si sono arrampicati sulla scultura rischiando di danneggiarla. E, tra gli insulti all’effigie, gli hanno messo la mascherina. Il filmato è stato segnalato alle autorità per individuare i responsabili di questo atto vandalico e volgare nella speranza che i responsabili ricevano la meritata sanzione.

Infierire sui monumenti sta diventando un trend pericoloso alimentato da leggerezza e inciviltà. In alcuni casi gli atti vandalici nascono da un humus ideologico. Altre volte, come in questo caso della statua di Totò, sono solo dettati da una furia distruttiva che non ha altra giustificazione che la violenza fine a se stessa.