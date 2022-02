Usa, l’attrice comica McDonald prende in giro i free vax sulle reazioni avverse e si frattura il cranio (video)

Lo sketch sui free vax e sulle reazioni avverse ai vaccini – sembra che la trovata sia un must, oramai, nella scaletta di qualsiasi cabarettista politically correct che si rispetti – è costato una frattura cranica alla cinquantaduenne attrice comica e cabarettista statunitense Heather McDonald. Che, nel tentativo di simulare una reazione avversa provocata dalla vaccinazione, per far ridere il suo pubblico (ma c’è ancora chi ride di questi sketch?), è crollata a terra fratturandosi il cranio.

La McDonald, quattro film non proprio memorabili all’attivo e la partecipazione al Chelsea Lately, si stava esibendo in uno spettacolo al Tempe Improv, in Arizona davanti a parecchi spettatori quando è vacillata ed è crollata battendo violentemente la nuca sul palco proprio mentre raccontava che si era fatta iniettare prima e seconda dose di vaccino, il booster, il vaccino antinfluenzale e anche, aggiungeva, “sono onesta, ho bevuto uno shoottino”. E nonostante ciò, ironizzava, “ho ancora le mestruazioni. Ho viaggiato in Messico due volte, non ho mai preso il Covid. Gesù – concludeva cercando la battuta per far ridere il pubblico – mi ama davvero tanto. È così carino, così carino…”.

È stato proprio in quel momento che la McDonald ha fatto un paio di passi incerta all’indietro ed è crollata violentemente a terra battendo la testa.

Gli spettatori non hanno compreso subito cosa fosse realmente accaduto. Pensavano facesse tutto parte dello sketch. E quindi c’è stato un lungo, interminabile, momento di silenzio e di incertezza perché la McDonald non si rialzava. Fino a quando è intervenuto lo staff del Tempe Improv che si è affannato attorno all’attrice mentre in platea iniziavano a capire che non si trattava di uno sketch.

Portata in ospedale, la McDonald, ripresasi, ha ironizzato, con gli occhi pesti, chiedendo sl suo pubblico se quello che le era accaduto era stato causato dal Covid, da Gesù, o dal karma.

E, a quel punto, i social si sono scatenati. E l’hashtag #karma è diventato ben presto trend Twitter.