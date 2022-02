Usa, follia di un No vax: tenta di aprire il portellone dell’aereo per protestare contro i vaccini

La notizia dell’ultima follia da parte di un No Vax l’ha data il Washington Post. Riguarda un uomo di 32 anni, Michael Brandon Demarre, evidentemente squilibrato, che su un volo Delta Airlines «ha tentato di aprire la porta dell’uscita di emergenza dell’aereo mentre era in volo». L’intento era di farsi riprendere durante il suo sconsiderato gesto in modo da poter esprimere, mentre gli altri passeggeri lo filmavano, le sue opinioni contrarie al vaccino anti-Covid.

«Demarre si è alzato – racconta il Washington Post – ha rimosso la copertura di plastica sopra la maniglia del portellone e l’ha tirata con forza. Una hostess è subito intervenuta chiedendo con insistenza al passeggero di mollare la presa». Gli altri assistenti di volto hanno subito bloccato l’uomo che è stato poi consegnato alla polizia. Gli agenti lo hanno portato via tra le urla: «Ci hanno mentito tutti», ha accusato Demarre.

Demarre ha fatto la sua prima apparizione davanti al tribunale federale il 14 febbraio. È stato condannato alla detenzione in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari. Lo ha annunciato il procuratore statunitense Scott Erik Asphaug del distretto dell’Oregon. Il caso è indagato dall’FBI con l’assistenza dell’Ufficio di polizia di Portland.