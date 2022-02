Donne aggredite a Firenze: fermato un 26enne tunisino. Era sbarcato a Lampedusa 6 mesi fa

Tre donne aggredite in una settimana nel centro di Firenze: presi i responsabili, due immigrati che non dovevano essere in Italia. L’ultimo catturato è un 26enne tunisino sbarcato a Lampedusa appena sei mesi fa. Si è integrato a modo suo, rapinando e picchiando brutalmente donne sole nel centro della città.

Per la rapina ai danni di una ragazza spagnola di 22 anni, aggredita la notte tra il 13 e il 13 febbraio nel centro storico di Firenze, la polizia ha infatti sottoposto un uomo di nazionalità tunisina, individuato in seguito alle indagini della squadra mobile e fermato in zona Fortezza da Basso. Il 26enne sarebbe sospettato di essere l’autore anche di un’altra rapina avvenuta in strada la notte precedente, sempre nel centro di Firenze, ai danni di una donna di 47 anni, presa a pugni in faccia.

Da Lampedusa a Firenze: chi è il tunisino fermato

«Preso l’autore delle numerose rapine avvenute a Firenze negli ultimi giorni. Si tratta di un tunisino di 26 anni, sbarcato a Lampedusa circa sei mesi fa. La sinistra ha qualcosa da dire?», chiede Alessandro Draghi, esponente fiorentino di Fratelli d’Italia.

Domenica 6 febbraio, nella zona della stazione Santa Maria Novella, era avvenuta un’aggressione altrettanto infame. Alle 6,30 del mattino un’altra donna di 65 anni che andava a lavoro è stata aggredita a pugni da un uomo originario del Gambia che per rapinarle il cellulare le ha fratturato il naso e rotto i denti. In quell’occasione, a destare particolare clamore è stato il fatto che l’uomo avesse precedenti specifici e fosse già stato condannato a 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio, prima di essere rilasciato. . ll rapinatore era già stato condannato nel 2017 per tentato omicidio e denunciato il 2 febbraio per lesioni. La povera signora 65 anni ha avuto 30 giorni di prognosi.

Donne aggredite a Firenze: la questione dell’immigrazione selvaggia

«Gli episodi di violenza degli ultimi giorni certificano il fallimento del sindaco Nardella sul fronte del degrado e della sicurezza: quando un cittadino non può sentirsi sicuro a nessuna ora del giorno o della notte, vuol dire che hai fallito e devi trovare una soluzione vera». Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

E che la questione ordine pubblico e immigrazione sia centrale per Firenze è confermato dalla notizia di domenica. Ha rubato in un hotel del centro di Firenze ma è stato sorpreso e infine arrestato dalla polizia: con l’accusa di rapina è finito in carcere un 27enne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato sorpreso da un receptionist, durante il giro di controllo notturno, nascosto all’interno dell’hotel con la cassa della struttura, contenente quasi mille euro. Dopo pochissimi frangenti è arrivata la volante della polizia che ha definitivamente fermato il 27enne. Adesso l’uomo si trova nel carcere di Sollicciano.