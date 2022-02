Traghetto in fiamme, 2 persone ancora intrappolate nel garage. I media greci: 10 dispersi

Cambia in maniera drammatica lo scenario di quello che era stato inizialmente descritto come un incendio a bordo del traghetto della Grimaldi Lines “Euroferry Olympia” che la notte scorsa ha preso fuoco a nord di Corfu, mentre faceva rotta dalla Grecia a Brindisi, risolto brillantemente con il salvataggio dei 239 passeggeri e 50 membri dell’equipaggio, 289 persone in tutto, 64 del quali italiani.

Secondo la Guardia Costiera greca a bordo del traghetto, che si riteneva completamente abbandonato dai passeggeri e dai membri dell’equipaggio salvati, fra l’altro, da un pattugliatore della guardia di Finanza italiana, vi sarebbero, invece, ancora due persone intrappolate nel garage da cui sono partite le fiamme.

È la Guardia Costiera greca, secondo il sito Ekathamerini, a dare un drammatico aggiornamento della vicenda che inizialmente sembrava conclusa senza vittime con il salvataggio di tutti i passeggeri e di tutti i membri dell’equipaggio.

“Due persone sono intrappolate nel garage del traghetto e stiamo cercando di farli arrivare al ponte“, ha spiegato un ufficiale della Guardia Costiera greca, aggiungendo che un elicottero è pronto per metterli in salvo.

Secondo fonti citate dai media greci, inoltre, le cose non sarebbero come raccontate inizialmente ma vi sarebbero almeno 10 dispersi. Anche se, al momento, le autorità greche non confermano questa notizia, affermando che le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Intanto il pattugliatore multiruolo Monte Sperone, l’imbarcazione della guardia di Finanza che ha preso a bordo la maggior parte dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio del traghetto andato in fiamme è arrivata in porto a Corfù e sono già iniziate le operazioni di sbarco delle persone salvate nell’incendio divampato sulla nave ‘Euroferry Olympia’ della Grimaldi Lines.

Il traghetto, salpato intorno alle ore 1.20 dal porto greco di Igoumenitsa con direzione Brindisi, ha preso fuoco mentre si trovava in navigazione nel mar Ionio a nord di Corfù, a circa 9 miglia dalla costa.