Tolkien, la Fondazione lancia il nuovo sito. E regala agli appassionati contenuti inediti

Contenuti inediti, una sezione audio e video, numerosi esempi di calligrafia e disegni. La Fondazione Tolkien ha lanciato il proprio nuovo sito, rinnovando e ampliando l’offerta per gli appassionati dello scrittore e della Terra di Mezzo.

La nuova partenza con un omaggio a Frodo e Sam

La stessa data scelta per il lancio, il 26 febbraio, è un messaggio al fandom: si tratta, infatti, del giorno in cui Frodo e Sam, nell’anno 3019 della Terza Era, partirono per il loro viaggio, dopo che la Compagnia dell’Anello fu spezzata sulla collina Amon Hen nella Terra di Mezzo.

Un immersione nel mondo di Tolkien

Progettato per ospitare e mostrare le opere letterarie e artistiche di J.R.R. Tolkien, il sito aggiornato offre una panoramica della sua vita nel suo tempo attraverso diverse sezioni: scrittura, pittura, calligrafia ma anche corrispondenza, carriera accademica a Leeds e Oxford, con una cronologia accompagnata da molte foto di famiglia.

Alla scoperta del materiale inedito

Il sito include anche una sezione audiovisiva con registrazioni audio e video di Tolkien e di suo figlio Christopher, morto nel gennaio 2020, ex esecutore letterario di suo padre e direttore del Tolkien Estate. Come risorsa ufficiale della Tolkien Estate, il sito include materiale mai pubblicato prima e non disponibile altrove. Fra queste alcune fonti indicano anche la pubblicazione di un manoscritto inedito del racconto Il ritorno di Beorhtnoth, figlio di Beorhthelm, che però attualmente non è ancora in evidenza sul sito.