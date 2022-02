Sette in corsa per guidare la Procura di Palermo. E a sorpresa rinuncia l’ex-procuratore di Roma, Prestipino

Nella corsa alla prestigiosa poltrona di capo della Procura di Palermo rinuncia, a sorpresa, l’ex-procuratore capo di Roma, Michele Prestipino, pupillo del suo predecessore Pignatone, che ha dovuto lasciare il posto a Lo Voi, dopo il ricorso presentato.

Restano dunque sette in gara per aggiudicarsi il prestigioso incarico di capo procuratore della Procura di Palermo. Sabato sono scaduti i termini per presentare le domande per l’incarico di procuratore della Repubblica a Palermo dopo l’addio di Francesco Lo Voi, diventato procuratore di Roma proprio al posto di Prestipino.

Hanno presentato la domanda in sette per sedersi sulla poltrona giudiziaria più bollente: l’attuale procuratore di Messina, Maurizio de Lucia, il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola che aveva concorso anche alla poltrona di procuratore capo di Roma ma era stato sconfitto da Lo Voi, i due attuali procuratori aggiunti di Palermo Marzia Sabella, attuale reggente a Palermo, e Paolo Guido. E ancora, il procuratore di Gela, Fernando Asaro, la sostituta procuratore della Procura nazionale antimafia Franca Imbergamo e il procuratore aggiunto di Catania Francesco Puleio.

Le nomine non dovrebbero avvenire in brevissimo tempo. E ci vorrà ancora qualche mese prima che le domande siano esaminate dalla apposita commissione del Csm.

Non ha, invece, presentato domanda, a sorpresa come detto, Prestipino. Che era stato nominato dal Csm a capo della procura di Roma, succedendo a Pignatone.

Una nomina giudicata illegittima dalla giustizia amministrativa e dalla Cassazione. Tanto che Prestipino aveva a quel punto dovuto lasciare il posto a Lo Voi tornando quindi – lo ha deciso il 22 gennaio scorso il Csm – al ruolo di aggiunto alla procura di Roma. Un vero e proprio passo indietro.