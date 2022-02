Sean Penn è in Ucraina: “Se la lasceremo combattere da sola noi americani perderemo l’anima”

Sean Penn, il celebre attore e attivista sta girando un documentario in Ucraina sull’ invasione russa. Non appena l’Armata Rossa ha varcato il confine fra Russia e Ucraina. È partito per Kiev, per documentare gli orrori della guerra. “Se lasciamo che l’Ucraina combatta da sola, la nostra anima come America è persa”. E’ quanto ha dichiarato in un’intervista al Washington Post. “E’ un errore che sta già costando vite e infrangendo cuori” ha detto l’attore americano noto per il suo attivismo politico.

Sean Penn: Ucraini simbolo storico del coraggio

Ha sottolineato che “se non si fermerà, Putin commetterà il più orribile errore per tutta l’umanità”. Penn ha avuto parole di lode per il coraggio e l’eroismo degli ucraini. “Il presidente Zelensky e il popolo ucraino sono elevati a simboli storici del coraggio e del principio”, ha affermato l’attore che aveva visitato l’Ucraina già a novembre per preparare il film ed effettuare delle riprese.

Sean Penn sta girando un documentario sull’invasione russa

E giovedì, il giorno in cui è iniziata l’invasione russa, ha partecipato ad una conferenza stampa del governo ucraino a Kiev. L’ambasciata ucraina negli Stati Uniti ha confermato che l’attore “sta dimostrando un coraggio che manca a molti altri, in particolare ad alcuni politici occidentali”. L’attore premio Oscar per “Milk” sta preparando un documentario: produzione di Vice Studios con Vice World News e Endeavour Content. L’attore è stato già in Ucraina l’anno scorso per preparare le riprese con incontri con le forze armate locali. Foto della visita di novembre furono pubblicate all’epoca dal servizio stampa dell’esercito di Kiev. Stavolta, dal suo arrivo la scorsa settimana, l’attore ha incontrato membri dell’ufficio del presidente e la vice-primo ministro Iryna Vereshchuk, giornalisti locali e militari.

Sean Penn incita l’America: “Non lasciamo sola l’Ucraina”