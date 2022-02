“Report carceri”, al via il convegno di Fratelli d’Italia al Senato. Segui la diretta

Alle ore 11, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Via della Dogana Vecchia 29, prende il via il convegno “Report carceri – le analisi e le proposte di Fratelli d’Italia”. Un’iniziativa alla quale porteranno i saluti introduttivi il capogruppo di FdI in Senato, Luca Ciriani, e quello alla Camera, Francesco Lollobrigida. Molti e qualificati gli interventi su un tema delicato che sta a cuore a FdI da sempre. Sono previsti gli interventi del senatore Patrizio La Pietra, estensore del report “il caso Toscana”; seguirà il contributo dell’onorevole. Andrea Delmastro delle Vedove, responsabile del Dipartimento Giustizia di FdI; sarà poi la volta dell’onorevole Emanuele Prisco, responsabile del Dipartimento Forze dell’Ordine di FdI. Al termine degli interventi è previsto il dibattito cui parteciperanno le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria. Le conclusioni sono affidate al senatore Alberto Balboni, responsabile del Dipartimento Sicurezza, Legalità e Immigrazione di FdI. Modera l’incontro l’avvocato Sara Kelany, dell’Ufficio Studi di FdI. E’ possibile seguire la diretta sul sito del Secolo d’Italia.